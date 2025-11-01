8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
愛女獲金鐘搶位子！杜蕾要媽媽柯淑勤清獎盃
[NOWnews今日新聞] 57歲藝人柯淑勤的女兒杜蕾日前在第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮以《在光裏的人》拿下「最具潛力新人獎」，她在台上哽咽感謝媽媽，不過下一秒馬上要求媽媽把家裡櫃子上的獎盃清一清，霸氣喊「我要放我的！」而近日，杜蕾真的在Instagram上傳要媽媽把獎盃讓位的影片，不過竟被柯淑勤當場反嗆「妳最好可以拿3個」。
杜蕾近日在IG上傳跟柯淑勤爭搶獎盃位置的影片，杜蕾先挑釁表示：「媽媽，清一下啊」，讓柯淑勤非常無言，然後伸手拿走中間那個獎盃移到別的位置，回嗆女兒「妳最好可以拿3個」，杜蕾繼續挑戰媽媽，「空位先拿出來」，再被柯淑勤嗆：「就這樣啊，只有1個妳還想喔，怎麼可能」，杜蕾霸氣表示：「我要自己1個位子」，柯淑勤堅持：「補了再說」，讓杜蕾無奈嘆：「結果這變成闖關遊戲」，還在貼文中俏皮表示「接受挑戰」。
柯淑勤曾多次入圍金鐘獎 3次獲獎還成功封后
據悉，柯淑勤在1990年出道後，曾多次入圍金鐘獎，並成功獲獎3次，在2003年的第38屆金鐘獎以《孽子》拿下「連續劇女主角獎」、《回家系列之《團圓飯》》拿下「單元劇女配角獎」，之後在2017年第52屆金鐘獎，再度以《植劇場－戀愛沙塵暴》獲得「戲劇節目女主角獎」成功封后，演技備受肯定。
杜蕾繼承媽媽演技天分 跟柯淑勤對戲直接爆哭
而女兒杜蕾也繼承媽媽的演技天分，在大愛劇《在光裏的人》演出重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色「吟淑」，完美詮釋角色在身心受限下的堅韌與渴望，被評審大讚演技真摯細膩，透過眼神就能逼哭觀眾。
其中，杜蕾的親生母親柯淑勤剛好在劇中飾演她的媽媽，她坦言起初壓力很大，但是開拍之後，有媽媽在反而安心很多。杜蕾也舉例一場吟淑打算結束自己生命的劇情有跟媽媽討論怎麼演，結果媽媽回「到時候妳就知道」，果真開拍時媽媽只是淡淡地說，「你是要丟下我一個人走是嗎？」就讓她爆哭，精湛演技也讓她成功獲得金鐘獎的肯定。
資料來源：杜蕾IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
金鐘獎／柯淑勤攜愛女杜蕾踏紅毯！她壓力超大喊：跟媽媽對戲最難
金鐘獎／柯淑勤鞋帶斷掉！走紅毯尷尬喊快點 杜蕾爆她化妝2小時
金鐘獎／戲劇最具潛力新人！杜蕾扮腦麻患者 對戲柯淑勤看哭粉絲
其他人也在看
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意
曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
HERO男星勝村政信不倫曝光！ 勝村政信62歲戀小20歲女！
哎呀，日本娛樂圈又來一樁讓人直搖頭的八卦！62歲的勝村政信，演過《HERO》、《空中急診英雄》那些經典劇集的配角大叔，最近被《女性SEVEN》雜誌扒出婚外戀，還是跟一個小他20多歲、跟女兒年紀差不多的A女。Japhub日本集合 ・ 1 天前
周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信
2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意
「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
林淑敏分享抗癌光頭照背後的信念與堅持 黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力
為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，日前三位不同年齡層的癌症康復者分享自身經歷，包括年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）、對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞），透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
11月演唱會懶人包｜ 鄭秀文聯同張敬軒／MIRROR／Mew／FTISLAND／G-DRAGON／aespa／CORTIS一文睇清
香港在11月迎來演唱會季節的序幕，多場重磅演出密集登場。當中雲集本地及海外超紅歌手、人氣偶像及rapper，份量相當盛大，包括有鄭秀文聯同張敬軒的拉闊音樂會、Mew、FTISLAND、韓國MAMA頒獎禮、楊千嬅、Jer柳應廷等。Yahoo!為大家整理了11月演唱會時間表，一文即刻睇清時間表及購票連結！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
史高斯告別講波 全力照顧自閉症兒子
曼聯名宿史高斯透露，為了照顧患有嚴重自閉症的兒子 Aiden，決定停止足球評述的工作。Yahoo 體育 ・ 1 天前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
經典動畫歌曲「殘酷天使的行動綱領」30週年，作詞者自稱還沒看過《新世紀福音戰士》
1995 年播出，至今仍擁有龐大粉絲的動畫《新世紀福音戰士》，其經典主題曲「殘酷天使的行動綱領」（残酷な天使のテーゼ）至今同樣問世 30 年，其作詞者及川眠子最近卻在個人社群 X（推特）上驚人的透露，自己至今還沒有看過這部動畫，在網路上引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前