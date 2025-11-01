愛女獲金鐘搶位子！杜蕾要媽媽柯淑勤清獎盃

▲柯淑勤（右）女兒杜蕾（左）日前獲得金鐘獎「最具潛力新人獎」，台上霸氣喊話要媽媽清獎盃，果然幾天後，杜蕾真的PO出要媽媽清獎盃的影片，還被媽媽反嗆：「最好可以拿3個」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 57歲藝人柯淑勤的女兒杜蕾日前在第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮以《在光裏的人》拿下「最具潛力新人獎」，她在台上哽咽感謝媽媽，不過下一秒馬上要求媽媽把家裡櫃子上的獎盃清一清，霸氣喊「我要放我的！」而近日，杜蕾真的在Instagram上傳要媽媽把獎盃讓位的影片，不過竟被柯淑勤當場反嗆「妳最好可以拿3個」。

杜蕾近日在IG上傳跟柯淑勤爭搶獎盃位置的影片，杜蕾先挑釁表示：「媽媽，清一下啊」，讓柯淑勤非常無言，然後伸手拿走中間那個獎盃移到別的位置，回嗆女兒「妳最好可以拿3個」，杜蕾繼續挑戰媽媽，「空位先拿出來」，再被柯淑勤嗆：「就這樣啊，只有1個妳還想喔，怎麼可能」，杜蕾霸氣表示：「我要自己1個位子」，柯淑勤堅持：「補了再說」，讓杜蕾無奈嘆：「結果這變成闖關遊戲」，還在貼文中俏皮表示「接受挑戰」。

▲柯淑勤（如圖）被女兒杜蕾要求清空獎盃位子。（圖／杜蕾IG@leidudaphne）

柯淑勤曾多次入圍金鐘獎 3次獲獎還成功封后

據悉，柯淑勤在1990年出道後，曾多次入圍金鐘獎，並成功獲獎3次，在2003年的第38屆金鐘獎以《孽子》拿下「連續劇女主角獎」、《回家系列之《團圓飯》》拿下「單元劇女配角獎」，之後在2017年第52屆金鐘獎，再度以《植劇場－戀愛沙塵暴》獲得「戲劇節目女主角獎」成功封后，演技備受肯定。

杜蕾繼承媽媽演技天分 跟柯淑勤對戲直接爆哭

而女兒杜蕾也繼承媽媽的演技天分，在大愛劇《在光裏的人》演出重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色「吟淑」，完美詮釋角色在身心受限下的堅韌與渴望，被評審大讚演技真摯細膩，透過眼神就能逼哭觀眾。

其中，杜蕾的親生母親柯淑勤剛好在劇中飾演她的媽媽，她坦言起初壓力很大，但是開拍之後，有媽媽在反而安心很多。杜蕾也舉例一場吟淑打算結束自己生命的劇情有跟媽媽討論怎麼演，結果媽媽回「到時候妳就知道」，果真開拍時媽媽只是淡淡地說，「你是要丟下我一個人走是嗎？」就讓她爆哭，精湛演技也讓她成功獲得金鐘獎的肯定。

資料來源：杜蕾IG

