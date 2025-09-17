10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
愛女被門夾傷流血！余祥銓心碎急送醫
[NOWnews今日新聞] 藝人余祥銓今（17）日在IG限時動態發文，表示年僅2歲的女兒「小元寶」，在家中意外被門夾到手指，導致紅腫並滲血，突如其來的狀況讓他心急如焚，立刻抱著女兒趕往醫院檢查，幸好經醫師診斷後確認沒影響到骨頭，僅是皮肉挫傷，才讓一家人鬆了一口氣。
余祥銓婚後有一女 一家三口備受關注
余祥銓與妻子柔柔在2023年步入婚姻，且在同年11月迎來小元寶，余祥銓從妻子產檢到分娩始終陪伴，可以看出兩人感情相當好。婚後的家庭生活，更是成為外界焦點，夫妻倆時常透過社群分享育兒點滴，一家三口的甜蜜互動也讓粉絲直呼：「超幸福」。
愛女受傷見血 父親心碎引共鳴
余祥銓今（17）日在IG限時動態上傳女兒受傷的照片，畫面中可以看到小元寶的中指與無名指出現血痕，光看到就令人感到疼痛，余祥銓表示，看到女兒受傷的瞬間心都碎了，幸好經過醫師診斷未傷及骨頭，只是皮肉傷而已。用自身經歷提醒有小孩的家庭，務必注意居家安全，避免相似意外發生，粉絲也紛紛留言安慰。
身為父親責任重大 透露還在慢慢學習
面對這次驚險插曲，余祥銓感慨身為父親責任重大，育兒路上總會有意想不到的挑戰。他分享許多情況只能隨時應變、慢慢學習。隨著女兒逐漸長大，夫妻倆也將面臨更多課題，這次的經歷更讓他提醒自己，未來要加倍小心守護家人安全。
