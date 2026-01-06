愛妻號具俊曄再被拍到墓前守候大S 細心擦淨墓碑令人心酸

愛妻號具俊曄再被拍到孤身隻影到墓前守候大S 細心擦淨墓碑令人心酸

最近有網民在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，指他到徐熙媛（大S）的墓碑前探望他，孤寂的身影令人鼻酸。其實自從大S離世後，一直深愛着她的具俊曄經常前往大S的墓園，守候並陪伴着太太。

具俊曄時常到大S墓碑前守候太太

新一年剛剛臨到，有網民近日在台北金寶山墓園偶遇具俊曄獨自帶同物品到大S的墓碑前探望她，又細心地為她擦拭乾淨墓碑。網民曾上前問候具俊曄，他未有發言且僅以手勢示意，一個人在大S的墓前守候。其實，偶爾便有網民表示偶遇具俊曄到大S墓前探望太太，情深舉動令人心酸。

具俊曄獨自到大S墓前探望太太

