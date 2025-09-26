愛心食肆第三輪 向6萬名長者派發餐飲優惠券

【Now新聞台】愛心食肆推展至第三輪，向長者派發餐飲優惠券的飲食集團增加至七間。

愛心食肆由政府與商界聯同飲食集團，向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者派發餐飲優惠券，此輪會派發六萬套優惠券，比首兩輪多一萬套。合資格長者可以透過長者中心領取，在下月1日至11月30日到參與的飲食集團，15元享用下午茶餐。

政務司司長陳國基出席啟動禮時稱，政府致力構建長者友善的樂齡社會，期望透過活動吸引隱蔽長者參與社區活動，亦藉機接觸他們，吸納他們入社署服務系統。

