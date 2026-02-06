黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
《愛情怎麼翻譯？》車茂熙包包品味太好！「高允貞同款包」神出來了，香奈兒出鏡率超高
說到近期呼聲最高的必追韓劇，由金宣虎搭擋高允貞的 Netflix《愛情怎麼翻譯？》被不少劇迷推爆！除了浪漫劇情，飾演頂級女星車茂熙一角的高允貞更憑藉多變造型成為關注焦點，尤其是她每回搭配的包款，從 LEMAIRE 牛角包到香奈兒，每一款都成為熱門搶手貨。本篇就貼心幫大家整理《愛情怎麼翻譯？》中高允貞同款包，一起看看哪些款式讓人一眼就心動。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包：LEMAIRE CROISSANT 斜背包
第一集車茂熙和周浩鎮在日本江之島相遇時，身上看似低調卻極有辨識度的包款正是 LEMAIRE 經典代表作 CROISSANT 斜背包！柔軟皮革搭配新月輪廓，線條自然不造作，完美呼應角色內斂、敏感又帶點距離感的氣質。這款包不只好搭日常造型，也替整個畫面增添一種「剛剛好」的法式氛圍，也難怪一出場就成為劇中最被討論的同款單品之一。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包：CHANEL 三角鏈帶小包Clutches with Chain
高允貞在劇中上身最多的便是 CHANEL ！像這款 2024 春夏系列推出的三角鏈帶小包一登場就瞬間抓住目光！俐落少見的三角包型結合經典菱格紋與雙 C Logo，再搭配優雅的珍珠鏈帶，直接替整體造型大加分，即便容量只裝得下可愛也甘願獻上荷包呀。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包：CHANEL Classic Flap
CHANEL Classic Flap 經典口蓋包絕對是每個小香迷包櫃裡都該有的一顆收藏款！真的別再只盯著黑色，車茂熙在《愛情怎麼翻譯？》裡背的勃根地紅反而更有記憶點，不只時髦，還自帶氣場。那種低調又成熟的紅色，搭冬天的大衣、針織或洋裝都超加分，也難怪一出現就讓人印象深刻。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包：Cartier Panthère C美洲豹迷你款手提包
在大結局車茂熙在選貨店挑經紀人禮物所揹的包就是來自Cartier Panthère C美洲豹迷你款手提包！最大亮點就是正中央那個 C 字金屬扣，靈感來自 Cartier 經典美洲豹元素，低調但一眼就知道不簡單。包型挺、線條俐落，迷你尺寸卻不會顯得可愛過頭，反而多了一點成熟與自信感，不管是手提還是搭配正式穿搭，都是那種安靜站在那裡就很有存在感的包款。
《愛情怎麼翻譯？》車茂熙同色系唇彩！化妝師公開同款唇膏是它，不只顯嫩還顯白！
