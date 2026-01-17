《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛

《愛情怎麼翻譯？》在Netflix一口氣上架12集！這部備受關注的2026年Netflix韓劇，由金宣虎、高允貞主演，靚人靚景加上愛情浪漫劇情，讓人看了都想戀愛了！

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》故事講述精通多國語言（英文、西班牙文、日文等）的天才口譯員周浩鎮（金宣虎飾），臨危受命為全球頂級女明星車茂熙（高允貞飾）擔任專屬翻譯員。兩人性格迥異，一個邏輯嚴謹、一個情感奔放，從初遇的誤會摩擦，到跨國旅程中逐漸理解彼此的心意，展開一段探討「愛情語言」的甜蜜故事。劇情融入戀綜元素，橫跨日本、加拿大、意大利等地取景，福士蒼汰客串形成三角修羅場。

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

劇集裡需要金宣虎進行多國語言的切換做翻譯，他在劇集開拍前花了3個月去學意大利文，「當角色在意大利文、日文中切換時，我覺得那個場面真的非常帥氣有魅力。」

《愛情怎麼翻譯？》劇照

至於愛情又可以怎樣翻譯呢？金宣虎指真的很難回答，「愛有很多種形式，友情、親情、愛情，而且每一種愛的『份量』都不同。語言或許可以翻譯，但要完整翻譯一個人內心的情感，其實非常困難。」

關於愛情的語言，每個人都有著自己的演繹法，比真實用來溝通語言更複雜，並要彼此間共同去理解、共識才能把當中的愛去經營下去，難怪金宣虎本人也說：「要真正理解愛，是需要時間的。」

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

新生代女演員高允貞，從《還魂2》到《Moving異能》，到今次的《愛情怎麼翻譯？》也是話題韓劇。比金宣虎年輕10歲的高允貞，這次與金宣虎對戲，她表示是在戲中演活自己，「其實從一開始，拍攝時就有很多忍不住笑出來的瞬間。」

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

劇集內容就是在描述兩個截然不同的人，從誤解到慢慢被影響靠近，再吸引與等待愛情，這過程當中的火花十足，輕鬆又寫實，難怪不少劇迷期待兩位神顏男女主角的演繹，同時都很容易投入劇情，是部輕鬆又可口的韓國愛情小品。《愛情怎麼翻譯？》在Netflix已經上架了，各位準備被愛情甜蜜衝擊！

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

《愛情怎麼翻譯？》劇照

