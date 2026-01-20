曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了
《愛情怎麼翻譯？》Netflix大熱韓劇上架，不少劇迷都在周末煲劇，見到金宣虎與高允貞這對美麗臉孔CP，又有美景作旁，確是看得賞心悅目。高允貞在劇內的造型也挺好看，其中她拿著的Lemaire牛角包袋更是近年火紅到不行的手袋之一，Jennie、Jisoo、許光漢、高圓圓私下也在用。在思考想買什麼手袋的朋友，密切留意Lemaire這個品牌，不會讓你失望！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Lemaire這個法國品牌本身在1991/92年左右，Christophe Lemaire已經創下同名品牌，到了2014/15年左右就改名為LEMAIRE，就是現在大家看到的模樣。品牌主打中性、男女共穿哲學，配色偏向基本中性不過時，近年因為Quiet Luxury盛行，令品牌推出的Croissant Bag牛角包袋成為年度IT Bag，Jennie、Jisoo等一級帶貨明星都有加持，現在這款手袋都是搶手貨（還年年都加價呢！）
想要買Lemaire手袋，牛角包袋都分細中大三個尺寸，物料方面也分了牛皮、小羊皮、亮面帆布款，高允貞同款是細碼款，女生如果多東西，如想放水樽就選中碼。大碼的話就比較適合用在旅行，像Jennie、Jisoo一樣去旅行用的話就選大碼款；或是男生的話，大碼會比較合適，許光漢也是用大尺寸版本的Lemaire袋。
LEMAIRE Croissant small paneled textured-leather shoulder bag $9,900
LEMAIRE Croissant Small leather shoulder bag $9,005
Lemaire Croissant Small leather shoulder bag $9,005
Lemaire Croissant Small leather bag $10,900
Lemaire Croissant Medium leather bag $12,900
Lemaire Croissant Medium leather shoulder bag $12,900
LEMAIRE Croissant large paneled textured-leather shoulder bag $13,900
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
帶貨女王Jennie、Lisa都加持Margiela，這5款單品在2026年要進駐時尚迷衣櫃
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
其他人也在看
The Row手袋劈價低至5折！$6,020入手Imogen「小廢包」/焦糖色小方盒The Ray也有平
名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者。因其價格定位較高，而且品質上乘，不少人都認為其是下一個「Hermes」。之前一直觀望The Row手袋，不敢隨意下手的人有福了，Mytheresa促銷又來了，這次將The Row熱賣款如To Go、Sofia、Ray等加入折上折優惠中，最低$6,020可入手，手袋迷們快衝吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
傳奇投資者警告AI泡沫：機會不在股市而在⋯⋯
曾精確預言 2000 年網路泡沫與 2008 年金融海嘯的傳奇投資者、GMO 投資公司共同創辦人 Jeremy Grantham 中再次對市場發出嚴厲警告。他指出，當前的人工智慧 (AI) 熱潮是一個「經典的市場泡沫」，且注定鉅亨網 ・ 14 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 22 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 44 分鐘前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 19 分鐘前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 1 天前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
美國強硬外交反效果？金融時報：特朗普正在讓世界愛上中國
《金融時報》分析指出，美國總統特朗普直白且去道德化的外交路線，未能為美國贏得更多尊重，反而在全球範圍內強化中國的影響力。從關稅戰、俄烏戰爭到國家資本主義，美國外交正面臨結構性挑戰，世界秩序也悄然轉向北京。鉅亨網 ・ 18 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內地存款勢入市 部分南下買港股 50萬億定存今年到期 滙豐料別無他選
內地估計有約50萬億元人民幣定期存款今年內到期，市場關注「存款搬家」會否流入A股，甚至是經「港股通」南下買港股。滙豐證券表示，股票是內地投資者在低息環境下非常有限的投資選擇，相信有部分存款會流入中國股市，華泰證券則認為流入規模將取決於股市表現。信報財經新聞 ・ 6 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 19 小時前
Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園
Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前