《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了

《愛情怎麼翻譯？》Netflix大熱韓劇上架，不少劇迷都在周末煲劇，見到金宣虎與高允貞這對美麗臉孔CP，又有美景作旁，確是看得賞心悅目。高允貞在劇內的造型也挺好看，其中她拿著的Lemaire牛角包袋更是近年火紅到不行的手袋之一，Jennie、Jisoo、許光漢、高圓圓私下也在用。在思考想買什麼手袋的朋友，密切留意Lemaire這個品牌，不會讓你失望！

（《愛情怎麼翻譯？》劇照）

（IG@lemaire）

Lemaire這個法國品牌本身在1991/92年左右，Christophe Lemaire已經創下同名品牌，到了2014/15年左右就改名為LEMAIRE，就是現在大家看到的模樣。品牌主打中性、男女共穿哲學，配色偏向基本中性不過時，近年因為Quiet Luxury盛行，令品牌推出的Croissant Bag牛角包袋成為年度IT Bag，Jennie、Jisoo等一級帶貨明星都有加持，現在這款手袋都是搶手貨（還年年都加價呢！）

（IG@jennierubyjane）

（IG@sooyaaa__）

（小紅書@高圓圓）

想要買Lemaire手袋，牛角包袋都分細中大三個尺寸，物料方面也分了牛皮、小羊皮、亮面帆布款，高允貞同款是細碼款，女生如果多東西，如想放水樽就選中碼。大碼的話就比較適合用在旅行，像Jennie、Jisoo一樣去旅行用的話就選大碼款；或是男生的話，大碼會比較合適，許光漢也是用大尺寸版本的Lemaire袋。

高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來

