《愛情怎麼翻譯》強勢霸榜！高允貞化身「車茂熙」美出新高度，揭秘頂級女星的「減法保養」與體態學
隨著 2026 年強檔韓劇《愛情怎麼翻譯》在 Netflix 等平台橫掃收視冠軍，飾演韓國頂級女演員「車茂熙」的高允貞（高胤禎）再次成為全台討論的焦點。她不僅在劇中展現了多變的穿搭魅力，那張被評為「韓國最美整形範本」的精緻臉龐，更是在鏡頭下美到發光。許多粉絲紛紛驚嘆，這個角色簡直是為她量身打造。然而，女神級的狀態並非全靠天生，高允貞私下對體態的嚴謹管理與「精準保養」哲學，才是讓她無論在劇中還是現實中，都能維持 360 度無死角美貌的真正關鍵。
韓劇《愛情怎麼翻譯》高允貞保養秘訣：芭蕾與皮拉提斯的雙重雕塑
高允貞擁有人人稱羨的 167 公分高挑身材，但她剛出道時也曾面臨體態管理的問題。當時體重約 56 公斤的她雖然標準，但在鏡頭前卻顯得較為圓潤，於是她開始練習皮拉提斯來強化核心肌群與線條。特別的是，她在拍攝《Sweet Home》時為戲接觸了芭蕾，沒想到這項運動對改善體態與儀態有極大正面影響，讓她即便殺青後也持續練習至今。芭蕾與皮拉提斯的結合，不僅幫助她維持體重，更讓她在劇中飾演女星車茂熙時，舉手投足間都散發著高雅且輕盈的氣息。
韓劇《愛情怎麼翻譯》高允貞保養秘訣：端正姿勢與精準飲食控制
除了健身房的訓練，高允貞更推崇將保養融入日常生活。她自我要求極高，隨時提醒自己挺直背部、縮小腹，避免駝背或烏龜頸，這些看似微小的習慣，正是她即便在側拍鏡頭下也能維持完美曲線的秘密。在飲食上，她採取「多喝水、少澱粉」的策略。透過大量飲水加速新陳代謝並維持肌膚水潤感，同時有意識地避開高熱量且營養價值低的精緻澱粉，防止脂肪囤積。
韓劇《愛情怎麼翻譯》高允貞保養秘訣：七水法極簡哲學，保濕防曬是美的基石
對於肌膚保養，高允貞主張「持之以恆」勝過「繁瑣程序」。她強調基礎清潔與保濕的重要性，出門必定做好防曬以對抗紫外線傷害。針對偏乾性肌膚，她會運用韓式「七水法」，將化妝水輕拍臉部七次，確保肌膚底層吸飽水分後，再搭配質地輕盈的精華液或安瓶鎖住水分。高允貞認為，保養品不一定要昂貴複雜，關鍵在於觀察自身肌膚狀態隨時調整，找到最適合自己的方式並堅持下去，才能擁有彈潤透亮的膚質。
韓劇《愛情怎麼翻譯》高允貞保養秘訣：全方位美麗延伸，連頭皮髮絲都追求極致
高允貞的美麗不僅止於臉蛋，那頭濃密且柔順的秀髮也是她「女神氣場」的重要組成。她透露自己將頭皮護理視為護膚的延伸，因為頭皮狀態會隨環境與壓力改變。在氣候乾燥時，她會加強頭皮保濕；天氣炎熱或紅癢時，則給予鎮靜護理。為了維持最佳髮質，她平常會刻意減少染燙次數，也不過度使用造型品，讓頭髮維持自然的柔順感。這種從頭頂到指尖都不放過的精緻，正是她能成為「頂級女演員」專業形象的最佳體現。
金宣虎、高允貞首度合體！2026開年最浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》4大必看亮點：頂流明星愛上口譯員，耳機傳情太犯規
