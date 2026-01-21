寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製
近期話題度一路飆升的韓劇《愛情怎麼翻譯？》，高允貞與金宣虎「耳機傳情」的畫面甜到像不小心按到戀愛加速鍵，一邊是主動出擊、氣場全開的頂流明星，一邊是沉穩理性、專業滿分的多國語言口譯員，這種反差組合自帶心動濾鏡，還沒翻譯愛情，心就已經先陷進去了！
而兩人拍攝宣傳照時的化學反應，更是讓社群瞬間失守。相視而笑的眼神交流、若有似無的距離感，每一張都像在偷放戀愛彩蛋，逼得粉絲一邊尖叫一邊狂存圖。甜到讓人懷疑是不是拍了情侶寫真，直接替大家準備好一整季的心動指數～
戲外同樣話題不斷的，還有高允貞的私服穿搭。身為近年公認「顏值與氣質同步在線」的代表，她的日常造型完全是時尚編輯會默默存圖的等級，甜美、性感與高級感之間拿捏得恰到好處。
像宣傳照中那套黑色毛衣搭配黑色網襪，看似簡單卻暗藏小心機，再加上一頂貝蕾帽，瞬間把性感轉譯成法式氛圍。高允貞隨意捲頭髮、托腮的姿勢，更是把「不刻意卻很撩」發揮到極致。
高允貞另一套深藍色針織套裝，POLO衫設計搭配短裙，完全是學院風教科書。色系低調卻顯白，剪裁俐落又不失少女感，非常適合想嘗試知性路線卻又怕太成熟的人，直接複製也不會出錯。
在洋裝選擇上，高允貞則毫不保守。點點拼接白色V領高腰洋裝，復古元素與現代線條並存，高腰設計自然拉長比例，讓整體看起來輕盈又優雅。
花卉刺繡拼接蕾絲洋裝搭配荷葉領，則是滿滿的宮廷浪漫感，甜而不膩，完美示範什麼叫「精緻系戀愛穿搭」！
出席活動時，高允貞選擇黑色拼接白色刺繡的公主袖蕾絲洋裝，蛋糕裙裙擺層次感十足，氣場瞬間拉滿，貴氣卻不老氣。
如果說《愛情怎麼翻譯？》是在翻譯心動，那高允貞的私服穿搭，就是把浪漫翻成現實生活也能穿的時尚語言。
