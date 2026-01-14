小心愛情詐騙！7 種戀愛中常見騙局：假身份、虛假承諾、多線經營，「這種」最難分辨！

【文／Beauty美人圈．Jessie】

愛情裡的謊言，往往比想像中更傷人。常說「人在戀愛中最容易被蒙蔽雙眼」，也許你只是談了一場網戀、借過一次錢、相信了一個承諾，或是在親密關係裡卸下防備，卻沒想到那些看似甜蜜、像愛的瞬間，其實早已暗藏陷阱。你以為自己正在投入一段感情，對方卻可能只是在經營一場交換。小編整理出 7 種「戀愛中常見的騙局」，一起往下看，別等受傷了才發現自己早已掉進圈套！

常見戀愛騙局1：網戀

「網戀」本身並不是騙局，但高度依賴文字、語音與經過濾鏡的影像互動，很容易讓人愛上被精心包裝過的人設。當一個人投入感情時，判斷力往往會跟著下降，不知不覺就掉進陷阱。網戀型騙局通常從「密集陪伴」開始，對方會在你最孤單、最需要被理解的時候出現，快速建立情感依賴；但當你提出視訊或見面的需求時，卻不斷以「不方便」、「鏡頭壞了」等理由推拖，甚至轉移話題，嚴重時還會反過來指責你不信任。若你發現這段關係進展飛快，卻始終沒有任何現實接觸，對方對未來描繪得很美好，對當下行動卻始終模糊，或是一提到實際見面就變得防禦、冷淡，這些都可能是需要提高警覺的警訊！

「網戀」本身並不是騙局，但高度依賴文字、語音與經過濾鏡的影像互動，很容易讓人愛上被精心包裝過的人設。 圖片來源：《超能警探》

常見戀愛騙局2：借錢救急

「借錢救急」是戀愛中最常見、也最容易讓人一時心軟的騙局之一。當雙方已建立一定的情感信任後，對方往往會拋出一個「突發又緊急」的困境，例如家人住院、資金周轉不靈等，並反覆強調「只差一點點」、「很快就會還」，把借錢包裝成對感情的考驗。一旦你答應了第一次，往後就可能出現第二次、第三次，金額也越來越大，直到你察覺不對勁時，對方往往早已失聯。這類借錢理由通常來得又急又難以查證，最後留下的，只剩下受害者自行尋求法律協助。

「借錢救急」是戀愛中最常見、也最容易讓人一時心軟的騙局之一。 圖片來源：《親愛的X》

常見戀愛騙局3：腳踏多條船同時斂財

有些人會同時經營多段感情，且每一段關係都為受騙者「量身打造」。如果你經濟條件不錯、卻缺乏安全感，對方就會以情感支柱的角色走進你的生活，逐步向你索取金錢；有人被當成金錢來源，有人則成了社交資源，在不同關係中「各司其職」。這類人通常極度擅長時間管理，讓每個人都以為自己是唯一，行程永遠不透明，也從不帶你進入他的社交圈，對感情的定義刻意模糊，卻心安理得地接受你的付出。他們系統化地利用他人的愛、信任與資源，一旦某段關係出現問題，便立刻轉向其他人補位。對他們而言，關係只是工具而非承諾，最後留下的往往只有你自己，只能自認倒楣。

有些人會同時經營多段感情，且每一段關係都為受騙者「量身打造」。 圖片來源：《某天滅亡來到我家門前》

常見戀愛騙局4：虛假身份

這一類真的超難分辨！尤其陷在戀愛的甜蜜期時，很容易被情緒牽著走，反而看不清感情裡的真假。所謂的「虛假身份」不一定是完全捏造，而是刻意隱藏關鍵事實，例如已婚、有小孩，或隱瞞實際職業與經濟狀況。對方只會拿出最吸引你的那一面，其他細節則刻意模糊、輕描淡寫帶過。這類騙局的核心在於「資訊不對等」，你是建立在錯誤資訊上的情感投入，而對方始終站在安全的位置。等你發現真相時，往往已經付出大量感情，想抽身離開的成本也變得極高。

這一類真的超難分辨！尤其陷在戀愛的甜蜜期時，很容易被情緒牽著走，反而看不清感情裡的真假。 圖片來源：《某天滅亡來到我家門前》

常見戀愛騙局5：情感操控

情感操控不一定牽涉金錢，但造成的長期傷害往往最深。且就算當們意識到自己被情感操控，也常因情感牽絆而難以果斷抽身。對方通常會透過貶低、冷落、忽冷忽熱，或刻意製造愧疚感來影響你，讓你逐漸懷疑自己的感受與判斷。常見話術像是「你太敏感了」、「要不是我包容你，沒人會要你」、「我這樣都是因為愛你」、「我是為你好」，一步步削弱你的自信。最可怕的是，你會慢慢把對方的情緒視為自己的責任，為了避免衝突不斷退讓，越來越不敢表達真實想法，甚至把「離開」與恐懼劃上等號，最終在關係中一點一點失去自我。

情感操控不一定牽涉金錢，但造成的長期傷害往往最深。 圖片來源：《親愛的X》

常見戀愛騙局6：虛假承諾

虛假承諾最明顯的特徵，就是把未來描繪得無比美好，卻始終沒有任何實際行動。結婚、同居、共同創業、出國生活，全都掛在嘴邊，卻永遠沒有明確時間表；一旦你提出質疑，對方反而指責你「給他壓力」。這其實是一種拖延策略，用希望把你留在原地，讓你的青春、資源與耐心一點一點被消耗，直到對方隨時能轉身離開。這類人的核心問題往往不是單純的「壞」，而是習慣逃避成本、逃避選擇，也逃避該承擔的責任。

虛假承諾容易讓人陷進去的原因就是，我們知道自己不是被拒絕，而是被「延後」，可卻不知道延後比拒絕更殘忍，因為你會一直等，誤以為只差一點點，以為再體諒一點、再努力一點，就能換來實現，再加上你已經為未來投資太多，一旦承認承諾是假的，就等於承認自己白等了那麼久。

虛假承諾最明顯的特徵，就是把未來描繪得無比美好，卻始終沒有任何實際行動。 圖片來源：《親愛的X》

常見戀愛騙局7：性勒索

多數性勒索案件中，受害者往往不是一開始就遭到威脅，而是一步步被推到那個位置。它最殘酷的地方，在於利用羞恥與恐懼，讓人不敢對外求助。對方通常會先從「只給我看，不會存」這類話語開始試探，再以「不給看就是不信任、不愛我」施加情感壓力，接著說「我也會拍給你」，讓你誤以為這是情侶之間很正常的互動，逐步降低你的防線，讓原本你可能會拒絕的行為，在特定關係與情境下被合理化，甚至被包裝成親密的象徵。

「如果你真的愛我，這有什麼不可以」、「你不給我，是不是心裡有鬼」、「我只是想在想你的時候看看你」⋯⋯這本質上就是情感勒索的前置階段，把拒絕行為扭曲成「不夠愛」，若你不同意就冷淡、消失或翻舊帳，而很多受害者就是在害怕失去的情況下被迫答應的。但是提供影像並不等於同意被控制，更不等於默許它成為對方威脅自己的籌碼。即使自願拍攝，只要對方拿來威脅、散布或要求交換條件，性勒索就已成立，責任不在受害者！總之大家真的要小心呀！

多數性勒索案件中，受害者往往不是一開始就遭到威脅，而是一步步被推到那個位置。 圖片來源：《親愛的X》

