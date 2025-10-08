衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
愛情中最需要崇拜感星座TOP4：獅子自信要你灌溉、「這星座」希望你眼裡只有他
在愛情裡，有些人需要安全感，有些人需要陪伴感，而有些星座，則最需要「崇拜感」。他們談戀愛時，渴望被另一半當成英雄、女神，想要被仰望、被欣賞，因為這樣才會讓他們覺得自己在這段感情中是獨特且無可取代的。一起來看看，哪些星座在愛情裡最需要「崇拜感」吧！
愛情中最需要崇拜感星座 TOP 4：天秤座
天秤總希望另一半眼裡有自己，對他們來說，愛情是一種被重視、被肯定的狀態。他們看似風度翩翩、處處圓融，但一旦在感情裡覺得自己被忽略，心裡就會開始失衡。天秤要的崇拜感，不一定是浮誇的讚美，而是小細節裡的「在乎」，例如一句「有你真好」、或是公開場合裡對他的支持。對天秤來說，愛就是「讓我知道，我在你心裡很特別」。
愛情中最需要崇拜感星座 TOP 3：牡羊座
牡羊戀愛時衝勁十足，他們的熱情需要被回應，更需要被「欣賞」。他們最怕的是付出被視為理所當然，因為牡羊內心其實單純，很多舉動都是為了討對方開心。當另一半懂得在牡羊展現勇敢、努力、甚至幼稚時給予讚美，他們會瞬間覺得自己被點燃，愛得更投入。簡單來說，牡羊談戀愛很像小孩，他們需要「你就是最棒的」這種被肯定的語氣，愛才會一直延續下去。
愛情中最需要崇拜感星座 TOP 2：雙子座
雙子總是表現得灑脫，但在愛情裡，他們比誰都渴望獨特感。他們需要從對方眼裡看見「你就是我生活裡最大的驚喜」。如果另一半把他們的才華、幽默、靈感放在心上，雙子會覺得自己被無限放大，那種被崇拜的感覺，會讓他們愛得更有自信。對雙子來說，愛情裡最怕的不是爭吵，而是「無感」，只要另一半眼裡有光、看著他們閃閃發亮，雙子就會心甘情願付出所有。
愛情中最需要崇拜感星座 TOP 1：獅子座
獅子是十二星座裡最需要崇拜感的代表。表面上他們自信滿滿，像太陽般耀眼，但愛情裡卻特別需要另一半的「眼裡只有我」。獅子想要的不是虛榮，而是一種「你認可我、你以我為傲」的感覺。當另一半在他們失落時仍然看見光，在他們得意時毫不吝嗇給予掌聲，那就是獅子最幸福的時刻。愛獅子的人記得，他們強大不代表不需要鼓勵，而是因為愛得深，所以更渴望被你看見。
愛情裡，每個人渴望的東西不同。有人要安全感，有人要陪伴，而這些星座要的是「崇拜感」。因為當他們感覺到被仰望、被重視時，才會把最好的一面毫無保留地展現出來。如果你愛上了這些星座，記得多給他們一點掌聲，因為那不只是滿足他們的驕傲，而是給了他們繼續愛你的勇氣。
主圖來源：tvN《暴君的廚師》劇照
秦嵐46歲短髮造型推薦6款！耳下一刀切、中分極短髮凍齡顯小臉
