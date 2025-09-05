周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
他們愛情像在拍偶像劇！最會演的星座Top3，演技堪稱奧斯卡等級
文／星座專家沛倢
有些星座真的是天生的愛情演員！他們在感情裡的演技簡直可以去拿奧斯卡。不是說他們都是渣男渣女，而是他們在愛情這齣戲裡，就是特別會入戲。有些是為了保護自己，有些是想給對方最好的印象，有些則是真的太投入角色了，連自己都被感動到。
第一名：雙魚座
雙魚座在愛情裡的演技真的是登峰造極！他們根本就是浪漫劇的男女主角本人，每一個眼神、每一句話都充滿了戲劇張力。
他們會在月圓的夜晚跟你說「你就是我生命中的唯一」，說得那麼真誠，連他們自己都信了。但問題是上個月他們可能也對別人說過一樣的話，而且當時也是百分之百真心的。
雙魚座的人很會營造浪漫氛圍，什麼燭光晚餐、海邊散步、雨中告白，這些經典橋段他們都玩得爐火純青。最可怕的是他們演這些的時候真的很投入，完全沒有敷衍的感覺。你會覺得自己就是世界上最幸福的人，直到後來發現原來這些都是他們的標準套餐。
每談一次戀愛，他們都會全心全意地相信這就是真愛，然後用盡全力去演好這個角色。當激情退去，他們又會開始懷疑，然後尋找下一個能讓他們心動的對象。
第二名：射手座
射手座在愛情裡的演技就比較豪邁一點，他們擅長演的是那種自由不羁的浪子角色。
射手座會在熱戀期的時候演得超級專一，好像全世界只有你一個人存在。他們會帶你去各種有趣的地方，分享他們的冒險故事，讓你覺得跟他們在一起人生都變得精彩起來。但等到新鮮感過了，他們又開始懷念單身的自由自在。
射手座的人很聰明，他們知道怎麼在不傷害對方的情況下慢慢抽身。比如說會開始強調「我們都需要個人空間」、「距離產生美感」這種話，然後漸漸減少見面的頻率。等你回過神來，人家已經在下一段冒險裡了。
射手座倒是很少惡意欺騙，他們在當下說的那些話通常都是真心的。只是他們的真心保存期限比較短，今天的真心不代表明天還有效。
第三名：天秤座
天秤座在愛情裡的演技比較優雅，他們不會演得太誇張，而是很精緻地調整自己來配合對方。
天秤座的人在談戀愛的時候，會不自覺地變成對方想要的樣子。如果對方喜歡文靜的女生，他們就會表現得很溫柔婉約。如果對方喜歡活潑的類型，他們又能馬上變得很開朗外向。這種變化是很自然的，不會讓人覺得突兀。
天秤座最會演的就是完美情人這個角色。他們會記住你說過的每一個偏好，然後慢慢調整自己來符合你的期待。你說你喜歡看電影，他們就會開始研究各種電影，你說你愛吃日本料理，他們就會找遍全城最好的日本餐廳。
因為天秤座演得太好，有時候連他們自己都忘記原本的自己是什麼樣子。等到蜜月期過了，真實的個性慢慢浮現，兩個人可能會發現彼此根本不適合。這時候就會出現那種「你變了」、「你以前不是這樣的」的經典對話。
想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb
延伸閱讀
伴侶突然怪怪的？12星座「出軌徵兆」大公開，當心這些危險訊號
其他人也在看
LV彩妝系列終於來了！不用千元買到的入門Louis Vuitton單品，3大重點唇膏色號公開
千呼萬喚的 Louis Vuitton La Beauté 彩妝系列終於正式登場！由品牌彩妝創意總監 Pat McGrath 女爵士主理，將高級時裝屋的美學與彩妝創新結合，難怪早前未開賣已經轟動美妝圈！Yahoo Style HK ・ 1 天前
開架美妝買什麼？I'M MEME小方盒推韓國人氣色選、曼秀雷敦舒緩棉片根本痘痘人救星！
I’M MEME小方盒：5cm小蜜桃隨擦即美韓妞化妝包必備的「我愛口袋彩妝小方盒」因為有著好暈染的細緻粉質，新手也能快速上手，再加上5cm迷你設計不佔空間，出門在外也能隨時補妝，難怪一上市就直接成為熱銷款！而這次品牌再乘勝追擊，推出專為亞洲膚色調製的全新#09小蜜桃色，以...styletc ・ 1 天前
HUAWEI Pura 80 香港將開始預購，即減HK$600，再送1500蚊耳機
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港終端今天正式推出了 HUAWEI Pura 80，HUAWEI Pura 80設計簡約，更符合年輕用戶的時尚審美，且影像系統方面也有足夠的誠意，對於注重影像表現的用戶又新增了一個選擇。HUAWEI Pura 80 有 12GB RAM + 256GB ROM 版本，顔色有絲絨金、絲絨黑及絲絨白三個配色可選。 HUAWEI Pura 80 將於9月8日開始預購，官方建議零售價係 HK$5488， 10月31日或之前購買可以即減HK$600，再贈送 FreeBuds Pro 4 耳機(價值HK$1549)。 外觀方面，HUAWEI Pura 80 採用直屏設計，貫徹系列一直以來的標志性風格，鏡頭依然是風向標幾何形狀，背面使用絲絨玻璃，啞光質感。 規格方面，HUAWEI Pura 80 使用新一代 HUAWEI X-True Display，屏幕搭載第二代昆侖玻璃，耐摔能力能夠提升 20倍，峰值亮度最高能達到 2800nit，支援 1-120Hz 自適應刷新率。HUAWEI Pura 80 配備 5170mAh 大容量電池，支援 66W 有線充Qooah.com ・ 1 天前
感情不只是生理需求：如果他是真心愛你，絕對會為你做這3件事！
在成年人的感情裡，主動不一定代表喜歡，但不回應往往就是拒絕。那要怎麼判斷一個人是否真的愛你？其實很簡單：真正愛你的人，不會只把「生理需求」放在第一位。姊妹淘 ・ 1 天前
《空洞騎士：絲綢之歌》超狂首發光Steam就破53萬人同上！是前作的「534 倍」！
對於全球玩家來說，昨（4）天肯定是值得銘記的一天。因為在大家等待 7 年之後，知名獨立遊戲《空洞騎士》的續作《空洞騎士：絲綢之歌》真的來了。也由於這七年來期待這款超強續作的玩家們真的太多了，昨天遊戲剛上市就馬上擠爆了 Steam、PlayStation、XBOX、任天堂 eShop 等遊戲平台，造成平台無法承受流量大 Lag，而到了今天《空洞騎士：絲綢之歌》的首日成績統計已經出爐，在昨天推出 4 小時後光 Steam 就馬上突破了 53 萬玩家同上遊玩，除了擠進 Steam 史上前 20 名外，還是前代《空洞騎士》的 534 倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
遇到直接嫁～最強「旺妻運」的4星座男！金牛男攜貴人帶旺另一半，「這位」堪稱最強賢內助又很寵老婆
每個女孩都夢想擁有一位完美的伴侶，共度幸福人生！今天，我們要來聊聊那些天生有著「旺妻運」的星座男，他們的責任感和顧家特質讓人羨慕不已～這些男人不僅在愛情上無微不至，還能讓妻子在事業上如虎添女人我最大 ・ 1 天前
大阪浪速淀川煙花大會4大觀賞提案！空中庭園展望台/新大阪32樓居酒屋/酒店套房歎香檳
大阪最具代表性的煙花大會之一「浪速淀川煙花大會」，今年因大阪世博的關係特別延至10月18日舉行，秋意濃濃的日子欣賞煙花別有一番風味！Yahoo Travel今次為大家精選煙花大會4大觀賞提案，包括入住套房、梅田藍天大廈空中庭園展望台、新大阪32樓居酒屋等，最平$432就睇到！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
認證安格斯牛肉登陸香港：一人燒肉新體驗 在家也能享受頂級牛肉
對於愛吃牛肉的香港人來說，最近有個好消息！來自美國、擁有近50年歷史的權威牛肉品牌Certified Angus Beef®（簡稱CAB®）正式與本地餐廳合作，讓大家不用遠赴海外，也能品嚐到真正經過認證的頂級安格斯牛肉。...men’s Reads ・ 1 天前
日本雙用途銀色太陽能板與建築美學融合
日本的綠色科技初創公司 Monochrome Company Limited 最近推出了一款新型的銀色建築集成 […]TechRitual ・ 10 小時前
Microsoft 研發利用光能運行的電腦，AI 性能提升 100 倍
微軟研究院最近開發出一款原型計算機，這款計算機不再依賴電子在矽材料中快速運行，而是利用光束進行運算。這款名為類 […]TechRitual ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜東門壹棠服務公寓只要$99 鄰近東門步行街，方便shopping、掃街
Trip.com再次推出激抵價酒店優惠，連稅只要$99就可以入住深圳東門壹棠服務公寓一晚，最啱喜歡周末快閃深圳的朋友入住。Yahoo購物專員睇過酒店9-10月最平的房價，每晚都要$360起，與激抵價$99比較下，現時是用28折入手，相當抵住！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Threads 推「文字附件」功能，可加入 10,000 字長文本
Threads 也可以發佈長篇文章囉！今日 Meta 推出新版本，引入了名為「文字附件」的新功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【話題】澳洲救生員手持衝浪板穿人字拖 全馬跑出 3:17:48 創健力士世界紀錄
健力士世界紀錄無奇不有，我們曾經介紹過很多很狂的跑步世界紀錄，包括背著冰箱跑馬拉松的「冰箱王」Daniel Fairbrother、手握燙衣板與熨斗的「神奇熨斗俠」Hugo Paradis 等等各式各...運動筆記 ・ 1 天前
Lenovo Legion Go 2 掌機更多細節公開：AMD Ryzen Z2 Extreme 晶片、8.8 吋 144Hz 螢幕、74Wh 電池
繼在 CES 上展示過早期設計預覽後，Lenovo 的新一代 Windows 旗艦掌機 Legion Go 2 今天正式在 IFA 2025 上公開了規格和上市細節。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
一眾時尚迷都在留意的Sam Edelman出了不少秋冬新鞋，有熱話的Mary Jane、Ballet Flats等，連前陣子搶斷的「魚網鞋」都有新色登場。此外，Boots也翻了兩款新貨，隨後亦會有冬季款新鞋上架，還有預告在9月都會陸續推出一些小皮具，如卡片套，甚至手袋都會有新貨，各位粉絲又要準備去巡舖了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Flat Iron Steak聯乘香港海景嘉福洲際酒店推出限時牛扒優惠
人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak將於2025年9月16日起，與香港海景嘉福洲際酒店的意大利餐廳The Mistral展開為期兩個月的美食聯乘合作。這次合作將在尖沙咀東為牛扒愛好者帶來全新的用餐體驗，大家可在The...men’s Reads ・ 1 天前
房仲門店突歇業 買房後售後服務誰來扛？
[NOWnews今日新聞]買房是人生大事，但交易完成後，如果房仲門店卻歇業了，消費者能怎麼辦？。近日有網友在臉書社團「買房知識家」發文，表示透過加盟品牌房仲成交物件，不到兩個月再度路過門店時，竟發現店...今日新聞 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前