鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
愛情不是童話，是生活；而生活，最緊要舒服，找個讓你做回自己的人｜周靈山《只在你心頭》
寫專欄十一年，在我的文字世界裏，周靈山「經歷」過上百次分手、過百段婚姻，甚至連孩子都「生」過好幾回。但問我對愛情的真實想法？其實好簡單：相處舒服，就好。
兩個人能同步成長，當然理想。但我自知步伐快，做事比人快七倍，若要等，不如不等。伴侶要思考力高、分析力強、上進盡責？這些條件聽起來美好，但現實中，與其苦苦追求，不如找個讓我做回自己的人。
思前想後、選了又選，真的好鬼煩，倒不如不揀，合眼緣就試，試了沒結果就聳聳肩。我要養自己，誰有空跟你吵鬧不止、死去活來？
時間過去，愛情對我來說，不算奢侈品，卻也不再是必需品。人生苦短，光陰有限，若愛工作就不能愛你，我寧願專一愛工作。因為，「你」可以有好多個，屬於周靈山的工作只有一個。
這是自私還是自我？不知道，但也懶得去想。當一個人、一種感覺變得不重要，自然不會花心思去拿起間尺左度右度。但求，我跟你一起時舒服自在，你能做傭人都不能做的事而我又不尷尬，例如放屁時不用臉紅、開大無廁紙能喊出去叫你拿，就夠了。
愛情不是童話，是生活。而生活，最緊要舒服。
更多專欄文章：
淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》
「情緒價值」是真理還是陷阱？真正的價值，是學會誠實面對自己｜周靈山《只在你心頭》
人際關係間交流的「人間清醒」哲學：誠實比虛偽的客套珍貴得多，把精力留給值得對話的靈魂｜周靈山《只在你心頭》
