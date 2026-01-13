跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
愛情沒得計？30歲後會開始悟出，檢視結果如得出負分就只好Thank you, Next｜周靈山《只在你心頭》
做生意，有些時間是必須要花，就是培訓，因為唯有增加幫手的人數，生產才能倍增上去。
於是近年，我開始思考為何要花時間在愛情裏？多個人又如何？我倍增了什麼？
假如，這個人能做到1+1=2，甚至34567，當然值得；但好多時，都是1+1=1，而這個1，不是浪漫的1，而是結果真的只有1，因為這個人的付出是0。更甚的，這個人分分鐘是負數，最後兩個人在一起，影響了本來的自己。
所以在一起的初期，我真的會檢視結果：我們有遲到嗎？有沒有取消了的計劃？生活有否健康了、有紀律了？我是一個準時、按目標行事、追求健康飲食、珍惜壽命分秒必爭的人，若對方在各方面，都令到我和他一起扣分，或甚要我花力氣、花時間拉他上去，這個人，只適合做朋友。
愛情沒得計？計是功利主義？錯了。人生，頭30年都是用來學習和揣摩，但當你悟出：自己終於去到向死而生的境界，時間變成會絕種的元素，你自然要醒。Thank you, Next！
