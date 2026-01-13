愛情沒得計？30歲後會開始悟出，檢視結果如得出負分就只好Thank you, Next｜周靈山《只在你心頭》

做生意，有些時間是必須要花，就是培訓，因為唯有增加幫手的人數，生產才能倍增上去。

於是近年，我開始思考為何要花時間在愛情裏？多個人又如何？我倍增了什麼？

假如，這個人能做到1+1=2，甚至34567，當然值得；但好多時，都是1+1=1，而這個1，不是浪漫的1，而是結果真的只有1，因為這個人的付出是0。更甚的，這個人分分鐘是負數，最後兩個人在一起，影響了本來的自己。

所以在一起的初期，我真的會檢視結果：我們有遲到嗎？有沒有取消了的計劃？生活有否健康了、有紀律了？我是一個準時、按目標行事、追求健康飲食、珍惜壽命分秒必爭的人，若對方在各方面，都令到我和他一起扣分，或甚要我花力氣、花時間拉他上去，這個人，只適合做朋友。

廣告 廣告

愛情沒得計？計是功利主義？錯了。人生，頭30年都是用來學習和揣摩，但當你悟出：自己終於去到向死而生的境界，時間變成會絕種的元素，你自然要醒。Thank you, Next！

更多專欄文章：

與其對他太好，不如將焦點放在自己！當你身上散發着魅力，自會有人為你搬搬抬抬只為留住你｜周靈山《只在你心頭》

成長，不必為討好世界而磨掉棱角，合則來不合則輕輕放下｜周靈山《只在你心頭》

人生沒有如果，請珍惜當下！帶着一切慢慢行、好好過活照顧自己｜周靈山《只在你心頭》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/