「在愛情中渴望被依靠」TOP3星座男！你的依賴就是他的安全感

巨蟹男 — 暖男系「家庭守護神」

巨蟹男天生對「被需要」特別敏感，喜歡把伴侶當作家的延伸，給予照顧和安全感。

關心你的日常，比如生理期煮紅豆湯、下雨天送傘，細膩又貼心。

別被外表的乖順完全迷惑，他們也需要安全感，偶爾撒嬌「有你真好」會點燃他的守護欲。

給他家的歸屬感，簡單一句「有你在身邊真好」就勝過千言萬語。

雙魚男 — 浪漫系「靈魂共舞者」

雙魚男感性浪漫，喜歡為愛付出，但有時會過於遷就另一半，忽略自己需求。

會記住你的喜好，用小驚喜或浪漫行動表達心意，例如紀念日手寫情書、安排小旅行。

別讓他犧牲成癮，經常問問「你自己想要什麼？」才能保持健康互動。

成為他的「造夢夥伴」，陪他聊幻想、一起實現小目標，感情更有火花。

天秤男 — 優雅系「關係平衡大師」

天秤男重視和諧與互動平衡，喜歡在關係中維持優雅與尊重。

約會選你愛的餐廳、吵架先遞飲料道歉，連穿搭都可能配合你的風格。

天秤男容易陷入抉擇焦慮，不如給出明確建議或選擇，避免猶豫不決。

給彼此「雙向奔赴」感，你調整作息陪他追劇，他也會在生活細節為你著想，平衡最重要。

