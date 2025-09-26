英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
愛民邨老榕樹倒塌被斬件 街坊圍觀淚別 木庫取棄木造櫈回歸社區｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屹立愛民邨逾 50 年印度榕樹（又名印度橡膠榕）在颱風樺加沙襲港期間不敵強風倒下，更揭露其根部只有極淺層泥土，抓地樹根甚短。房署昨午（25日）派人將大樹鋸塊運走，不少居民圍觀，坦言非常不捨，更有已搬走的居民特地前來跟大樹告別。「香港木庫」創辦人 Ricci 趕至，獲房署同意回收部份木材，他計劃將木頭加工造成木椅，讓大樹以另一形式回到居民身邊。
對於有報道引述區議員指房署考慮將老榕帶有根的樹枝重新培植，《Yahoo新聞》已向房署查詢，正待回覆。
居民撿走大樹枝葉留念
昨午多名工人及樹藝師帶同電鋸及挖泥機到愛民邨，將平台上倒塌榕樹的樹葉和分枝，鋸成小塊運走，並向樹根沖水，相信為減輕泥土重量。樹枝被切斷之處隨即滲出可作為橡膠原料的白色樹液，正是印度榕樹的特徵之一。眾多居民駐足觀看，部份人取走枝葉留念，亦有人在木堆裡挑選粗幼合適的樹枝，打算製成杯墊。
凌晨聞巨響 驚見巨人倒下
黃女士自 1993 年與家人遷入愛民邨建民樓，玻璃窗往外看就是那棵印度榕，「睇住佢細細棵生到而家咁大」。該棵印度榕樓倒塌前高逾 9 層樓，闊十多米的樹冠綠意盎然，是兩旁建民樓和禮民樓居民的日常風景。星期三（24日）凌晨樺加沙襲港期間，黃女士聽到一聲巨響，望出窗外，大樹已橫卧地上。她昨午購物回到住所樓下，見工人正在鋸開大樹清走，不禁駐足觀看，更著記者幫她與倒樹拍照留念，「梗係好唔捨得，希望佢會再種返一棵樹啦」。
「以後無得喺大樹下面玩喇」
同為建民樓居民的林女士亦聽到樹倒一刻的巨響，「凌晨三點幾嘭一聲」。與她同行的林小姐表示大樹已是生活的一部份，也是愛民邨的標誌，甚至有導賞團特地來訪，因此覺得失去老樹非常可惜。她在觀看工人鋸木期間亦不禁跟小孩說「以後無得喺大樹下面玩喇」。
舊街坊前來告別 憶與父母樹下時光
愛民邨舊街坊陳小姐從社交媒體得知印度榕倒下，特意回來告別大樹，「無諗過佢啲根咁短」，眼見印度榕被斬成多截，甚為難過，「可以處理得好啲，成棵運去空礦地方或者郊野公園再種，而家『做低佢』係最簡單但亦係最差嘅方法」。她憶述以往與父母在大樹下拍照，乘涼談天，指大樹對居民好有紀念價值，又指樹木令愛民邨環境舒適，作為街坊以此為傲。即使木頭能夠回收再造，但她覺得生命力才是樹木珍貴之處，「（回收）嘥氣！棵樹已經無生命」。
香港木庫冀將棄木製座椅回歸社區
「香港木庫」為專門回收本地廢棄樹木加工再造的木廠，其創辦人 Ricci 早前得知印度榕倒下，在網上呼籲愛民邨及附近居民關注事件，希望能取走木件製成愛民邨的公共木櫈，讓邨民的回憶用另一種形態保存。Ricci 昨日收到即將鋸樹消息，趕至現場剛好遇上房屋署園藝組，獲房署同意讓他與政府樹藝師協調，回收木材。「今次好感恩，房署好正面，只要夾得到唔好有危險。」木庫已於今日（26日）運走部份木頭，待初步處理木材後再公佈詳細再造計劃。
Ricci 指小時候居於愛民邨附近，雖然與倒塌的印度榕沒有交集，但邨內滿佈大樹的景觀一直在他的回憶佔一席位。「呢棵樹用佢一生為我哋提供氧氣，當佢變成木材，我哋嚟手扔咗佢？」他在現場遇到一位女士，對方稱看到木庫轉發的消息而來，「佢喊住話『棵樹係我細個喺公園遮陰㗎』，棵樹真係佢嘅朋友，最後佢執咗一支樹枝返屋企」。
其他人也在看
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 2 小時前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 2 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 7 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 11 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 20 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
颱風洪水襲豪宅 沙田私樓「打勝仗」之謎
超強颱風「樺加沙」以十號波威力橫掃本港後，有港人檢視各區樓盤災情，以又勝一仗形容啟德跑道區，直指對比之下杏花邨、將軍澳「全軍覆沒」。至於沙田三面環山屬「谷地」，城門河也是著名「澤區」之一，但區內私樓卻很少見嚴重水浸報告，沙田私人發展屋宇之所以能夠「靜靜地贏」，在於以下兩個重要因素，而有一個另類指標，可密切關注沙田樓的後市發展Yahoo財經 ・ 23 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前