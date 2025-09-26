愛民邨老榕樹倒塌被斬件 街坊圍觀淚別 木庫取棄木造櫈回歸社區｜Yahoo

樹齡逾 50 年的印度榕樹橫卧建民樓和愛民樓之間。

老榕樹被颱風連根拔起，可見根部短小。

【Yahoo 新聞報道】屹立愛民邨逾 50 年印度榕樹（又名印度橡膠榕）在颱風樺加沙襲港期間不敵強風倒下，更揭露其根部只有極淺層泥土，抓地樹根甚短。房署昨午（25日）派人將大樹鋸塊運走，不少居民圍觀，坦言非常不捨，更有已搬走的居民特地前來跟大樹告別。「香港木庫」創辦人 Ricci 趕至，獲房署同意回收部份木材，他計劃將木頭加工造成木椅，讓大樹以另一形式回到居民身邊。

對於有報道引述區議員指房署考慮將老榕帶有根的樹枝重新培植，《Yahoo新聞》已向房署查詢，正待回覆。

樹藝師用電鋸將樹枝鋸開清理。

有工人向樹根噴水，估計為減輕泥土重量。

居民撿走大樹枝葉留念

昨午多名工人及樹藝師帶同電鋸及挖泥機到愛民邨，將平台上倒塌榕樹的樹葉和分枝，鋸成小塊運走，並向樹根沖水，相信為減輕泥土重量。樹枝被切斷之處隨即滲出可作為橡膠原料的白色樹液，正是印度榕樹的特徵之一。眾多居民駐足觀看，部份人取走枝葉留念，亦有人在木堆裡挑選粗幼合適的樹枝，打算製成杯墊。

鐵櫈被大樹壓至變形。

樹枝切斷位置滲出樹液。

根部垂直有將米高，可見樹幹和氣根粗壯。

凌晨聞巨響 驚見巨人倒下

黃女士自 1993 年與家人遷入愛民邨建民樓，玻璃窗往外看就是那棵印度榕，「睇住佢細細棵生到而家咁大」。該棵印度榕樓倒塌前高逾 9 層樓，闊十多米的樹冠綠意盎然，是兩旁建民樓和禮民樓居民的日常風景。星期三（24日）凌晨樺加沙襲港期間，黃女士聽到一聲巨響，望出窗外，大樹已橫卧地上。她昨午購物回到住所樓下，見工人正在鋸開大樹清走，不禁駐足觀看，更著記者幫她與倒樹拍照留念，「梗係好唔捨得，希望佢會再種返一棵樹啦」。

黃女士與巨樹相伴逾 30 年。

抱着小孩的林小姐視巨榕為愛民樹標誌，憶述有導賞團曾帶遊客到來觀樹。

「以後無得喺大樹下面玩喇」

同為建民樓居民的林女士亦聽到樹倒一刻的巨響，「凌晨三點幾嘭一聲」。與她同行的林小姐表示大樹已是生活的一部份，也是愛民邨的標誌，甚至有導賞團特地來訪，因此覺得失去老樹非常可惜。她在觀看工人鋸木期間亦不禁跟小孩說「以後無得喺大樹下面玩喇」。

房署將平台圍封清理。

不少居民圍觀鋸樹情況，默默無語。

舊街坊前來告別 憶與父母樹下時光

愛民邨舊街坊陳小姐從社交媒體得知印度榕倒下，特意回來告別大樹，「無諗過佢啲根咁短」，眼見印度榕被斬成多截，甚為難過，「可以處理得好啲，成棵運去空礦地方或者郊野公園再種，而家『做低佢』係最簡單但亦係最差嘅方法」。她憶述以往與父母在大樹下拍照，乘涼談天，指大樹對居民好有紀念價值，又指樹木令愛民邨環境舒適，作為街坊以此為傲。即使木頭能夠回收再造，但她覺得生命力才是樹木珍貴之處，「（回收）嘥氣！棵樹已經無生命」。

香港木庫創辦人 Ricci 計劃將棄木改造成木椅回饋愛民邨街坊。

香港木庫冀將棄木製座椅回歸社區

「香港木庫」為專門回收本地廢棄樹木加工再造的木廠，其創辦人 Ricci 早前得知印度榕倒下，在網上呼籲愛民邨及附近居民關注事件，希望能取走木件製成愛民邨的公共木櫈，讓邨民的回憶用另一種形態保存。Ricci 昨日收到即將鋸樹消息，趕至現場剛好遇上房屋署園藝組，獲房署同意讓他與政府樹藝師協調，回收木材。「今次好感恩，房署好正面，只要夾得到唔好有危險。」木庫已於今日（26日）運走部份木頭，待初步處理木材後再公佈詳細再造計劃。

Ricci 指小時候居於愛民邨附近，雖然與倒塌的印度榕沒有交集，但邨內滿佈大樹的景觀一直在他的回憶佔一席位。「呢棵樹用佢一生為我哋提供氧氣，當佢變成木材，我哋嚟手扔咗佢？」他在現場遇到一位女士，對方稱看到木庫轉發的消息而來，「佢喊住話『棵樹係我細個喺公園遮陰㗎』，棵樹真係佢嘅朋友，最後佢執咗一支樹枝返屋企」。