愛民邨老榕樹獲房署扶正重植 樹博士詹志勇批「剪晒枝葉」難重生： 聽天由命︱Yahoo

房屋署將愛民邨逾 50 年巨型印度榕原址拉起重植。（房委會圖片）

【Yahoo 新聞報道】愛民邨逾 50 年巨型印度榕上周在颱風中倒塌，房屋署連日鋸斷倒樹枝葉，昨日（28日）將禿頂樹幹拉起，原位重植。「樹博士」詹志勇今接受《Yahoo 新聞》訪問時指房署回應居民訴求值得讚許，惟重植過程有兩大錯誤，包括將枝葉徹底剪光，以及未挖鬆泥土便拉起巨樹，「泥土起碼要耙一米深，然後加有機質，樹根將來先有機會向下生，如果唔係下次打風都有機會跌倒」。他又坦言現在已經再無法補救，「佢剪晒啲枝葉，棵樹會唔會復原真係聽天由命」。

《Yahoo 新聞》上周向房署查詢老榕重植事宜，截至今天（29日）截稿前仍未回覆。

大樹倒塌後仍有大量完好枝葉和氣根，惟現時已全部砍除。（房委會圖片）

房署：根下有泥 安全至上

房屋署周日（28日）於社交媒體發文指，經樹木專業同事與承辦商多日討論，決定將愛民邨平台上的的印度榕樹（又稱印度橡榕）減輕，「利用物理原理令樹身自然回復原位」，以平衡安全同保育，未來半年會密切監察生長狀況。從相片可見，大樹的分枝和樹葉全被砍去，僅留下主幹、部份氣根和樹根。房屋署高級園境師區鳳儀今日（29日）於電台節目中解釋，當局以安全為首要考慮，大樹位置無法使用重型機械，只能靠拉起樹幹的座力將它歸位，故需盡量減輕樹身，以防拉起過程中有枝葉折斷彈出。大樹倒塌後，可見其根部短小，看似只有極淺層泥土，區鳳儀澄清大樹「腳踏實地」種在泥地上，並非如傳聞中種在停車場石屎上蓋或細小樹穴裡。

房署指大樹位置無法使用重型機械，故需盡量減輕樹身才將它歸位。

房署上周已經將巨榕斬件，部份棄木送往 Y-park 和香港木庫回收重用。

讚房署聽民意值得欣賞 惟老樹有機會死亡

香港教育大學地理及環境科學講座教授詹志勇接受《Yahoo 新聞》訪問時指，今次是房署首次將倒塌樹木原位重植，相信是為回應居民心願，值得欣賞。惟他指出樹木必需靠樹葉進行光合作用製造營養，若枝葉全無，最終有機會步向死亡。他續指，對比現時主幹的重量，保留部份枝葉不致有安全風險，「保留幾枝都係有好過無，依家一片不留真係好奇怪。」他解釋「樹木其實好有計劃」，平日光合作用製造出多餘養份，會貯存在主幹、主枝和大根，但他留意到愛民邨巨榕沒太多大根，主要儲備應在主要樹枝和主幹裡。「問題係樹幹無咗三份之二，佢貯藏食物太半都唔見咗，你要期望佢谷夠水橫枝（樹木營養葉）同新葉，令棵樹復原，我覺得對呢棵樹係好艱苦嘅工作。」

香港教育大學地理及環境科學講座教授詹志勇。（教大圖片）

印度像生命力頑強 能否復原聽天由命

他又回應房署指大樹種在泥地的說法，「你見佢打風落雨之後，（地面）水漬都唔散，即係排唔到水，即係啲泥壓到好實」，可見樹根沒有空隙生長，被迫生在泥面，以致在颱風中倒塌。詹質疑房署未有將泥土挖鬆和掘深便將大樹拉起，擔心重蹈覆撤，強調應在推直大樹前將泥土掘至少一米深，再加入有機質混合，造成優質泥床，否則大樹仍然有機會在越見頻密和強勁的颱中倒塌。「你保呢棵樹係希望佢生存，如果無生存機會，你保嚟做乜？我唔係話佢一定死，印度橡嘅生命頑強到你唔可以想像，棵樹本身仲有幾多能力，我哋唔知道，會唔會復原真係要聽天由命。」

建議政府未來改種原生鄉土樹細葉榕

萬一大樹將來不幸死亡，詹志勇建議當局不要再種印度榕，改種細葉榕，「細葉榕係我哋鄉土樹，人未嚟之前，佢已經喺香港生長。鄉土樹好處係生態價值高，可以養好多野生動物。印度榕係外來品種，本地雀仔都唔鍾意佢，細葉榕就有雀仔朝早夜晚一群一群唱歌。」他又再強調希望當局以後種樹要改善土壞，「點解唔識掌握機會、唔識觀察，我覺得好可惜」。