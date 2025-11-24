Booking.com黑五優惠低至46折
愛沙尼亞大學發現萬年香口膠 唾液 DNA 證女孩曾咀嚼
香口膠究竟何時發明？愛沙尼亞塔爾圖大學（University of Tartu）研究發現，一塊史前白樺焦油疑有被咬過的痕跡，和唾液成分，懷疑曾經在大約一萬年前被一個棕髮、棕眼睛的女孩咀嚼過。專家相信，石器時代人類𡁻香口膠，是為了紓緩牙痛，同時利用白樺樹皮作黏合劑。
白樺樹皮乾餾後可用作黏合劑
疑似香口膠的白樺焦油在愛沙尼亞出土，估計製作於 10,500 年前。塔爾圖大學的歷史及考古學院指出，這塊香口膠是把白樺樹的樹皮利用乾餾方法製作而成。通過比對唾液中的 DNA，塔爾圖大學的基因學院發現，這塊香口膠曾經被一個棕髮、棕眼睛的女孩咀嚼過。學院保存了愛沙尼亞兩成人口的唾液 DNA 樣本，可用作研究史前遺物。
把這些研究製作成紀錄片的英國歷史學家 Bettany Hughes 形容，這件被丟棄的遺物，把現今人類帶到史前人類面前。 現在大家知道，史前人類會咀嚼由白樺樹皮燃燒或加熱製成的焦油，目的是紓緩牙痛，也可用作黏合劑，而白樺樹焦油至今仍有被用作修補工具、器皿。
