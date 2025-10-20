不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。
綜合外媒報道，警方表示調查焦點是安德魯是否曾指示一名保鑣，查出朱弗雷是否有犯罪紀錄。報道指，當時《星期日郵報》即將刊登一張顯示安德魯摟着朱弗雷腰間的合照，而王子則向警員提供了她的出生日期等資料，以查明其背景，但暫時未能確認警員是否真的執行該要求。
英國能源大臣 Ed Miliband 表示，警員絕不應被捲入誹謗行動，形容有關指控「極為嚴重」，並強調若屬實，做法完全不恰當。
被指與朱弗雷發生性行為
安德魯多年來因與愛潑斯坦的關係飽受爭議。自 2019 年 11 月他在英國廣播公司（BBC）接受專訪後宣布退出所有公職及慈善職務。當時他試圖澄清與愛潑斯坦的關係及否認與年僅 17 歲、被愛潑斯坦販運的朱弗雷發生性行為，但其解釋被批評缺乏同情心及不可信。
據報，安德魯曾於 2011 年 2 月 28 日電郵愛潑斯坦，內容提到兩人「在同一條船上」並應「共同面對」。這封電郵成為王室最終決定削減他頭銜的重要因素之一。
白金漢宮上周五宣布，安德魯同意放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜。此前有電郵流出，顯示他與被定罪的性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的聯絡時間，比他公開承認的更長。
曾與朱弗雷達成庭外和解
朱弗雷於今年 4 月自殺，終年 41 歲，其家人強調，朱弗雷從未有犯罪紀錄，亦對安德魯放棄頭銜表示歡迎，但認為查理斯三世國王應更進一步，取消安德魯的「王子」頭銜。
安德魯曾於 2022 年在美國與朱弗雷達成庭外和解，雖未承認不當行為，但在聲明中承認朱弗雷是性販運受害者，並表示對她的遭遇感到遺憾。他上周五再度聲稱，仍「堅決否認」所有指控。
