愛潑斯坦案︱克林頓曾乘其私人飛機16次 與希拉里「轉軚」同意赴眾議院作供︱Yahoo

美國前總統克林頓與妻子、前國務卿希拉里。

【Yahoo 新聞報道】美國前總統克林頓與妻子、前國務卿希拉里昨日（ 2 日）同意，就已故富豪及性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查前往眾議院提供證詞。在此之前，眾議院原定於本周進行投票，表決是否因兩人拒絕履行傳票義務而控告他們藐視國會。

曾一度拒絕出席委員會

綜合外媒報道，眾議院監督委員會主席、共和黨科默（James Comer）早前堅持，克林頓夫婦必須親自出席委員會舉行的閉門、宣誓作證的筆錄問話，以履行傳票要求。克林頓的發言人隨後在社交媒體回應稱，克林頓夫婦一直展現誠信進行談判，稱兩人一直「善意協商」，並指前總統及前國務卿將會出席，又稱希望以此為所有人樹立先例。

眾議院監督委員會上月已通過針對克林頓夫婦的藐視國會指控。若表決最終獲得通過，案件將移交司法部，兩人可能面臨巨額罰款甚至入獄。克林頓夫婦曾拒絕出席，指稱有關傳票在法律上無效且無法執行，並批評科默的行為是配合總統特朗普（Donald Trump）報復政敵。

眾議院監督委員會主席、共和黨科默（James Comer）

被指與Ghislaine Maxwell頻繫聯繫 郵件涉性暗示

司法部於上周五公開了超過 300 萬份與愛潑斯坦案相關的文件，內容包括 2,000 多段影片及 18 萬張照片。文件顯示愛潑斯坦生前與多名政商名流有往來，包括億萬富翁馬斯克（Elon Musk）以及克林頓的職員。新曝光的電子郵件揭示，在 2001 年至 2004 年期間，克林頓的幕僚與目前正在服刑的愛潑斯坦同謀馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）頻繁聯繫，涉及安排晚宴、高爾夫球行程，部分郵件內容甚至涉及性暗示。

克林頓發言人：他一生只發過兩次電郵

克林頓的發言人澄清，克林頓本人從未發送過這些郵件，並強調他一生中只發送過兩次電子郵件，分別寫給在「發現號」太空穿梭機繞地飛行的太空人兼參議員 John Glenn，以及派駐亞得里亞海的美軍。

克林頓一直堅稱在 2006 年愛潑斯坦首次面臨起訴前已與對方斷絕往來，且對其罪行毫不知情，亦否認曾踏足對方的私人島嶼。文件亦提到，克林頓在該段期間曾至少 16 次搭乘愛潑斯坦的私人飛機。