愛潑斯坦案︱安德魯疑洩官方機密 英王查理斯首表態「深切關注」 將助警方調查｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）捲入美國已故富商、性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，據美國司法部最新公開調查文件，安德魯疑在 2010 年擔任貿易特使期間，將涉及官方訪問的機密細節轉發給愛潑斯坦。英王查理斯首度就相關指控發聲明指，如有需要將協助警方調查；白金漢宮表示，國王對連串曝光的指控「深切關注」。

王室：隨時準備助查

英國王室發言人表示，「國王已透過言辭及前所未有的行動，明確表達了他對持續曝光的有關 Mountbatten-Windsor 先生行為的指控的深切關注。」王室指，如果警方聯絡，王室隨時準備協助相關調查，以回應國民的期望。

廣告 廣告

最新一批公開的愛潑斯坦文件中，有電郵顯示，安德魯在擔任貿易特使期間，在2010年11月30日，安德魯在收到其特別顧問Amit Patel提交有關訪問新加坡、香港和越南的報告後，僅 5 分鐘便將其轉發給愛潑斯坦。

安德魯 2025 年10月被褫奪王子和公爵頭銜（Getty Images）

轉發的文件中包括被標示為「機密」、有關阿富汗的投資機會等細節，亦疑於2010年12月24日被傳送給愛潑斯坦。據官方指引，貿易特使對其在公務訪問中接觸的敏感商業或政治資訊負有保密責任。

英國警方：正評估是否展開調查

反君主制組織「共和國」（Republic）已向英國警方公開舉報，安德魯涉嫌在公職中行為不當和洩露官方機密。英國警方證實，正評估是否有足夠證據調查相關指控。

安德魯捲入愛潑斯坦案，被指涉性侵、洩密等醜聞輿論不斷發酵，日前查理斯出訪Clitheroe時，有示威者高喊：「你知道安德魯的事多久了？」威爾斯親王威廉和王妃早前發亦聲明，指對愛潑斯坦最新文件中的爆料「深感憂慮」，並表示「他們的心繫於受害者身上」。

新一批文件資料包括，愛潑斯坦曾安排第二名女性送往英國與其發生性關係，文件中亦有照片顯示，安德魯跪在地上一名女性身上。雖然安德魯一直堅決否認有不當行為，但他已於2025年10月因醜聞被褫奪王子和公爵頭銜，並於上周提前從溫莎皇家小屋搬往國王在 Sandringham的私人莊園。

來源：BBC