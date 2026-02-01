愛潑斯坦案︱斯洛伐克總理國安顧問辭職 通訊紀錄揭曾討論「想要照片中女性」︱Yahoo

斯洛伐克總理國家安全顧問拉伊察克（Miroslav Lajčák）(Photo by Eren Beksac/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】斯洛伐克總理國家安全顧問拉伊察克（Miroslav Lajčák）因被揭與已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有訊息往來而辭職。斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）周六表示，已接納拉伊察克的請辭，並形容對方是「在外交與外交政策方面具備非凡經驗的人」。

綜合外媒報道，美國司法部近日公開約 300 萬份與愛潑斯坦相關的文件，引發外界關注。文件顯示，拉伊察克曾與愛潑斯坦就女性及外交話題交換訊息。相關文件未顯示涉事人士有任何違法行為，但再度引起外界對曾與愛潑斯坦交往人士的質疑。

其中一段於 2018 年 10 月的文字訊息顯示，當時出任斯洛伐克外長的拉伊察克，與愛潑斯坦以輕佻語氣討論女性，並提及即將與俄羅斯外長拉夫羅夫會面的安排。文件顯示愛潑斯坦曾發送照片，拉伊察克回覆詢問為何不邀請他參與這些遊戲，並指自己「想要照片中的女性」。愛潑斯坦回應稱自己並不具佔有慾，可以將兩人及其姐妹一併交予拉伊察克。

欲以恤衫交換女性

對話隨後轉向外交話題，愛潑斯坦要求拉伊察克向拉夫羅夫，索取一件印有拉夫羅夫及已故俄羅斯駐聯合國大使 Vitaly Churkin 肖像的恤衫。愛潑斯坦稱若拿到恤衫就能得到女性，拉伊察克對此表示同意。愛潑斯坦提及該兩名女性的姐妹正在泳池游泳，拉伊察克回應指這不公平，隨後兩人在對話中互相調侃對女性年齡的偏好及行動力。

此外， 2017 年 11 月的一封電郵顯示，拉伊察克曾要求愛潑斯坦協助一名女性電影製作人，令其作品能進入當年奧斯卡金像獎的入圍名單。

曾任在 4 屆政府任職

拉伊察克起初否認曾與愛潑斯坦討論女性議題，其後表示決定辭職，是為免對菲佐造成政治損害。

拉伊察克曾在 4 屆斯洛伐克政府任職，其中 3 屆由菲佐領導，亦曾出任國際外交職務，包括歐盟西巴爾幹特別代表。愛潑斯坦於 2019 年在羈押期間死亡，生前因涉嫌性販運案件候審。