宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。
愛潑斯坦提議與俄羅斯女子共進晚餐
綜合外媒報道，美國司法部於 1 月 30 日公開的最新檔案中，包含多張照片及安德魯與愛潑斯坦在 2010 年間的電郵紀錄。新曝光的照片中，安德魯被拍到趴在一名躺於地板的女性上方，另一張照片則顯示安德魯的手放在該名女性的腹部。
電郵內容顯示，愛潑斯坦曾在 2010 年 8 月提議安德魯與一名俄羅斯女子共進晚餐，形容對方為「 26 歲、俄羅斯、聰明、美麗、可靠」，並稱已把安德魯的電郵地址交予對方。
安德魯回覆稱「很樂意與她見面」。數周後，兩人更討論在白金漢宮舉行晚宴，愛潑斯坦在電郵中要求「私人時間」，安德魯則回覆白金漢宮可以提供「充足的隱私」，並表示「可帶任何人同行」。
施紀賢：安德魯應赴美作證
美國多名國會議員多年來一直要求安德魯配合調查，並於去年 11 月正式發信要求安德魯出席眾議院監管委員會的面談。
正在亞洲訪問的施紀賢，被問及安德魯是否應赴美作證時給予肯定答覆。他向記者表示，任何掌握資訊的人都應該準備好以任何形式分享這些資料，如果不願意這樣做，就無法稱之為以受害者為中心。
去年 10 月被撤銷皇室頭銜與榮譽
現年 65 歲的安德魯已非皇室成員，是已故英女皇伊利沙伯二世的次子。雖然安德魯多次否認有任何不當行為，但由於與愛潑斯坦的密切聯繫，安德魯在 2019 年已停止執行皇室職務。去年 10 月，查理斯三世因愛潑斯坦受害者朱弗雷（Virginia Giuffre）在回憶錄中揭露更多細節後，正式撤銷安德魯的皇室頭銜與榮譽。
律師 Brad Edwards 近日向傳媒透露，再有第二名女性受害者指控愛潑斯坦在 2010 年將她送往英國，並在皇室住所皇家大宅與安德魯發生性行為。該名女性當時 20 多歲，她聲稱當晚過後還獲得了白金漢宮導賞及享用下午茶的安排。
朱弗雷曾指控於 2001 年未成年時期三度被迫與安德魯發生性行為。安德魯雖然否認指控，但仍於 2022 年支付了估計約 1,200 萬英鎊的和解金，且未承認罪行，朱弗雷已於去年自殺身亡。
其他人也在看
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 1 天前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 27 分鐘前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 21 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
溫兆倫新片曝光重回巔峰狀態 曾封「女星殺手」情史多籮籮
【on.cc東網專訊】現年61歲的昔日無綫小生溫兆倫，90年代憑着經典劇集《義不容情》、《火玫瑰》、《老友鬼鬼》、《今生無悔》等成名，而《義》劇中「丁有康」這個人渣角色，心狠手辣，為求目的不擇手段，成為當年無綫的第一奸人，看得觀眾咬牙切齒，無綫多年來每次重播，都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 1 天前
歐聯 ｜英超6強晉級淘汰賽袋幾多獎金？
今季有六支英超球隊破紀錄參加歐聯，當中阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城已鎖定16強席位，到底晉級淘汰賽可袋幾多獎金？Yahoo 體育 ・ 1 天前
委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦
（法新社卡拉卡斯30日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數週後，羅德里格斯提出的最新重大改革。羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。法新社 ・ 17 小時前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 12 小時前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克與愛潑斯坦私密信件曝光！問「哪晚派對最瘋」、想「好好放縱一下」
美國司法部最新公開文件顯示，特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克曾於 2012 至 2013 年間，多次與性犯罪者愛潑斯坦透過電子郵件聯繫，討論造訪私人島嶼與派對行程，內容與馬斯克過去公開否認雙方往來的說法出現落差。鉅亨網 ・ 20 小時前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力
黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。鉅亨網 ・ 1 天前
經濟學家：道指如今只值9盎司黃金 美股正陷「歷史性熊市」
在黃金現貨價格刷新歷史紀錄後，知名經濟學家希夫 (Peter Schiff) 警告，當前美股正陷入「歷史性的熊市」。鉅亨網 ・ 1 天前
專訪｜賴慰玲《非常檢控觀》樂做「美腿擔當」 產後感愧對細仔爆喊 感激《M Club》好姊妹相愛至今
由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演的另類律政查案劇《非常檢控觀》，播映至今收視、口碑皆不錯。而在這「鐵三角」中擔任律政書記的賴慰玲，更成為「美腿擔當」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前