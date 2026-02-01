愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。

愛潑斯坦提議與俄羅斯女子共進晚餐

綜合外媒報道，美國司法部於 1 月 30 日公開的最新檔案中，包含多張照片及安德魯與愛潑斯坦在 2010 年間的電郵紀錄。新曝光的照片中，安德魯被拍到趴在一名躺於地板的女性上方，另一張照片則顯示安德魯的手放在該名女性的腹部。

廣告 廣告

電郵內容顯示，愛潑斯坦曾在 2010 年 8 月提議安德魯與一名俄羅斯女子共進晚餐，形容對方為「 26 歲、俄羅斯、聰明、美麗、可靠」，並稱已把安德魯的電郵地址交予對方。

安德魯回覆稱「很樂意與她見面」。數周後，兩人更討論在白金漢宮舉行晚宴，愛潑斯坦在電郵中要求「私人時間」，安德魯則回覆白金漢宮可以提供「充足的隱私」，並表示「可帶任何人同行」。

現年 65 歲的安德魯已非皇室成員， (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

施紀賢：安德魯應赴美作證

美國多名國會議員多年來一直要求安德魯配合調查，並於去年 11 月正式發信要求安德魯出席眾議院監管委員會的面談。

正在亞洲訪問的施紀賢，被問及安德魯是否應赴美作證時給予肯定答覆。他向記者表示，任何掌握資訊的人都應該準備好以任何形式分享這些資料，如果不願意這樣做，就無法稱之為以受害者為中心。

去年 10 月被撤銷皇室頭銜與榮譽

現年 65 歲的安德魯已非皇室成員，是已故英女皇伊利沙伯二世的次子。雖然安德魯多次否認有任何不當行為，但由於與愛潑斯坦的密切聯繫，安德魯在 2019 年已停止執行皇室職務。去年 10 月，查理斯三世因愛潑斯坦受害者朱弗雷（Virginia Giuffre）在回憶錄中揭露更多細節後，正式撤銷安德魯的皇室頭銜與榮譽。

律師 Brad Edwards 近日向傳媒透露，再有第二名女性受害者指控愛潑斯坦在 2010 年將她送往英國，並在皇室住所皇家大宅與安德魯發生性行為。該名女性當時 20 多歲，她聲稱當晚過後還獲得了白金漢宮導賞及享用下午茶的安排。

朱弗雷曾指控於 2001 年未成年時期三度被迫與安德魯發生性行為。安德魯雖然否認指控，但仍於 2022 年支付了估計約 1,200 萬英鎊的和解金，且未承認罪行，朱弗雷已於去年自殺身亡。