愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo

梅琳達日前在美國公共電台（NPR）播客節目《Wild Card》受訪。

【Yahoo新聞報道】美國司法部近日公開與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的大量文件，當中提及微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）。比爾蓋茨其後受訪表示，對曾與愛潑斯坦接觸感到後悔；其前妻梅琳達（Melinda French Gates）亦回應，指相關細節令她回想起婚姻中「非常、非常痛苦的回憶」，並形容感到「難以置信的悲傷」。

籲比爾蓋茨親自回應

比爾蓋茨與梅琳達於 2021 年正式離婚，梅琳達日前在美國公共電台（NPR）播客節目《Wild Card》受訪時稱，每當這些細節被提起，對她而言都十分痛苦，因為會令她回想起婚姻期間的傷痛。梅琳達又表示，文件中仍存在的疑問，應由相關人士，包括前夫比爾蓋茨自行回應，「那些問題不是由我來回答」。她亦稱，對於已經遠離相關紛擾感到慶幸。兩人於 2021 年正式離婚。

美國司法部近日公開逾 300 萬份與愛潑斯坦相關的文件，其中包括愛潑斯坦對比爾蓋茨作出的指控，聲稱對方曾感染性病，比爾蓋茨的發言人指相關說法「完全荒謬」。

梅琳達與比爾蓋茨結婚 27 年後分開。 (Photo by Matthew Peyton/Getty Images For Charlie Rose)

比爾蓋茨：僅限數次晚餐會面

比爾蓋茨其後接受澳洲媒體《9News》訪問，首次就文件公開作出回應，表示與愛潑斯坦的接觸僅限於數次晚餐會面，並沒有前往愛潑斯坦的私人島嶼。他稱，與對方相處的每一刻都感到後悔，並為此致歉。

文件中包括兩封日期為 2013 年 7 月 18 日的電郵，疑似由愛潑斯坦草擬，但是否曾寄出並不清楚。兩封電郵均由愛潑斯坦的電郵帳戶發出並寄回同一帳戶，未見任何屬於比爾蓋茨的電郵地址，亦沒有署名。

其中一封電郵內容提及蓋茨與俄羅斯女子發生性關係，並要求取得用於治療性病的藥物；；另一封則以「親愛的比爾」開首，聲稱比爾蓋茨嘗試隱瞞性病感染，包括向當時的妻子梅琳達隱瞞。比爾蓋茨在訪問中重申，有關電郵從未寄出，內容亦屬虛假。

過往，比爾蓋茨及其代表多次淡化與愛潑斯坦的關係，指雙方僅就一個最終未有落實的慈善項目會面。其發言人近日再回應指，相關文件只反映愛潑斯坦因未能與比爾蓋茨維持關係而感到不滿，並試圖誣衊對方，強調所有指控來自一名已被證實不誠實的人，完全失實。