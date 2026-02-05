愛潑斯坦案︱英國駐美大使文德森捲醜聞 施紀賢認早知二人關係 領導地位或受挑戰︱Yahoo

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
【Yahoo新聞報道】英國工黨多名國會議員私下警告，首相施紀賢（Keir Starmer）的政治前途正面臨嚴峻考驗，其中任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，以及文德森與已定罪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，引發黨內強烈不滿。
綜合外媒報道，政府在國會辯論期間，為了避免投票失敗，最終接受由 Meg Hillier 與副首相 Angela Rayner 提出的修正案，同意公開涉及文德森任命過程及文德森與愛潑斯坦關係的相關文件。有議員表示，相關文件一旦公開，可能成為挑戰施紀賢領導地位的導火線。
委任前已知悉與愛潑斯坦曾有交往
多名工黨議員形容黨內氣氛急轉直下，尤其是在首相於答問環節承認，早在委任文德森前，已知悉對方與愛潑斯坦曾有交往。首相府其後解釋，施紀賢僅掌握當時已公開的資料。
部分後座議員直言，明知相關關係具高度爭議，仍作出任命，做法難以辯解，並將事件與最終導致前首相約翰遜下台的醜聞相比，形容影響更為嚴重。有前內閣成員表示，工黨原本標榜操守與道德標準，如今卻陷入相似風波，認為黨內需要盡快重整方向。亦有議員質疑首相幕僚長 Morgan McSweeney 在事件中的角色，指他與文德森關係密切，應為任命失誤承擔責任，甚至辭職。
警方要求政府暫緩公開部分文件
事件同時牽涉警方調查。倫敦警察廳表示，已要求政府暫緩公開部分文件，以免影響一項涉及文德森、懷疑向愛潑斯坦分享機密政府文件的刑事調查，並強調保障調查完整性至為重要。早前首相府嘗試在動議中加入國家安全及外交關係的豁免條款，限制文件公開範圍，惹來反對派及部分工黨議員強烈反彈，批評做法形同「掩飾」，並要求由情報與安全委員會負責審核公開內容，而非由內閣秘書決定。
在政府面臨表決潰敗之際，Rayner 與 Hillier 介入斡旋，促成修正案以平息黨內怒氣。有議員讚揚 Rayner 具備敏銳的政治判斷力，甚至有聲音支持她接任黨魁。不過，有後座議員認為，雖然幕後充滿憤怒，但目前尚無閣員公開挑戰施紀賢，若 Rayner 未有進一步行動，施紀賢的地方暫時仍屬安全。
最終，下議院通過要求公開有關文德森任命文件的動議。首相府表示，將在配合警方建議下盡快執行，並指文件將顯示文德森在審查過程中作出不實陳述。施紀賢亦在議會表示，將推動立法，簡化剝奪貴族頭銜的程序，並已要求英王查理斯三世將文德森剔出樞密院名單，同時承認文德森在最初審查階段，低估了與愛潑斯坦的關係深度。
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。
英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府勿施加額外要求：不能背棄來英港人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
經貿合同、特朗普警告、接待規格——盤點施紀賢訪華引發的爭議
PA Media施紀賢強調此次訪華行程重點在於經貿，但財相李韻晴（Rachel Reeves）並未隨行，只有商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle；左）和商界代表團同赴京滬。 在四天之間，施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）穿梭訪問北京和上海，會晤中國國家主席習近平，完成其上任以來，也是在任英國首相八年以來首次訪華行程。他還短暫逗留東京，會晤日本首相高市早苗。 領導工黨的施紀賢一直強調此行旨在與中國建立務實合作，讓英國經濟從中得益。首相在旅程中對BBC稱，無視作為世界第二大經濟體的中國是「莽撞的」。 ...
美國明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員
（法新社明尼阿波利斯4日電） 美國執法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee Nicole Good）。
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美伊發生衝突！伊朗無人機逼近美航母 遭美軍F-35戰機擊落
伊朗 Shahed-139 無人機在阿拉伯海接近美國「林肯號」航艦後遭 F-35 戰機擊落，美軍強調屬自衛行動。事件引發中東局勢升溫，油價應聲上漲，美伊核談判動向備受關注。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
宏福苑五級火︱獨委會將查圍標 杜淦堃：收到大量資料 業界似乎存在不容忽視「結構性問題」︱Yahoo
去年11月大埔宏福苑發生世紀大火災，政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，釐定職權範圍及未來工作時間表。委員會主席陸啟康宣佈，公開聽證會定於今年3月19日在展城館展開，委員會目標在9個月內完成工作，除調查起火成因及火勢蔓延因素外，調查範圍將破天荒擴展至審視大型樓宇維修工程是否存在「圍標」及角色衝突等系統性問題。
長和強烈反對巴拿馬裁定及相應行動 積極果斷進行仲裁
長和(0001.HK)公布，巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、其修訂及延展法案違憲，有關法律批准巴拿馬港口公司(公司間接持有90%權益之附屬PPC)於巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港已營運接近30年之特許經營合約。
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
本屆政府收回9800公屋單位 房屋局︰節省98億元
房屋局表示，在打擊濫用公屋方面，本屆政府上任至今收回約9,800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元計算，節省約98億元。而就舉報濫用公屋獎於去年1月中推出以來，當局共有25宗個案舉報人獲頒獎勵金及感謝狀。另外，在昨日立法會房屋事務委員會政策簡報及會議上，多名議員關注政府就公屋租置計劃研究的時間表，有議員表示，不少居於未納入租置計劃的公屋屋民，均表示很想購回現住單位。房屋局長何永賢重申，今年內推出相關研究，包括如何處理現時未售出的3萬個單位，以及會否選取新項目加入租置計劃等，亦須研究應如何增強管理等。
特朗普：若沃什曾表達加息意願 便不會獲提名出任下任美聯儲主席
美國總統特朗普接受《全國廣播公司》訪問時表示，其提名美聯儲主席人選沃什(Kevin Warsh)若曾表達加息意願，便不會獲得該職。他指沃什明白其希望減息，且沃汁本就傾向減息。他認為利率幾乎毫無疑問地將會下調，又指利率本應更低。
外交部：誰尋求霸佔運河 國際社會有目共睹
巴拿馬最高法院裁定香港長和集團持有巴拿馬運河兩港口運營權違憲。美國國務卿魯比奧稱，美國對巴最高法院相關裁決感到振奮。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方已就巴拿馬最高法院對有關港口判決作出回應，香港特區政府也已就此發表聲明，中方將堅決維護中國企業正當合法權益。林劍強調，美方有關言行再次暴露自身的冷戰思維和意識形態偏見，誰在尋求霸佔運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。 (WL)
長和：巴拿馬最高法院決定可能2月初生效
【Now新聞台】長和表示，巴拿馬最高法院的決定可能於2月初生效，巴拿馬港口公司將積極果斷對巴拿馬法院的裁定進行仲裁。長和表示，董事會知悉巴拿馬司法部在1月29日發表聲明，表示巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、相關修訂及延展法案違憲。據巴拿馬港口公司理解，有關決定可能於2月初生效。公司已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布的決定，以及巴拿馬政府就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的碼頭營運，所採取的相應行動與相關法律框架及批准該特許經營合約的法律並不一致。巴拿馬港口公司在本周二已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對裁定進行仲裁。長和董事會對巴拿馬法院的裁定及相應行動表示強烈反對，集團繼續諮詢法律顧問，保留一切權利，包括訴諸國內及國際法律程序。 #要聞
北京據報推措施反制巴拿馬 包括要求國企暫停新項目
彭博社報道，北京正要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，以反制巴拿馬最高法院早前裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」對巴拿馬運河港口的特許經營合約違憲。 消息人士指，有關措施可能導致數十億美元的潛在投資受阻，中方已要求航運公司，考慮將貨物改道到其他港口，但前提是不會令成本顯著上升。另外，中國海關據報加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。 港澳辦日前批評巴拿馬最高法院的裁決是罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，敦促巴拿馬當局應當認清形勢，迷途知返，如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治及經濟上付出沉重代價。 (WL)
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
英相施凱爾：後悔任命曼德森當駐美大使
（法新社倫敦4日電） 隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。施凱爾（Keir Starmer）告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。