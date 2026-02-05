愛潑斯坦案︱英國駐美大使文德森捲醜聞 施紀賢認早知二人關係 領導地位或受挑戰︱Yahoo

文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使。 (Photo by Jonathan Brady/PA Images via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國工黨多名國會議員私下警告，首相施紀賢（Keir Starmer）的政治前途正面臨嚴峻考驗，其中任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，以及文德森與已定罪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，引發黨內強烈不滿。

綜合外媒報道，政府在國會辯論期間，為了避免投票失敗，最終接受由 Meg Hillier 與副首相 Angela Rayner 提出的修正案，同意公開涉及文德森任命過程及文德森與愛潑斯坦關係的相關文件。有議員表示，相關文件一旦公開，可能成為挑戰施紀賢領導地位的導火線。

首相施紀賢（Keir Starmer） (Photo by Zeynep Demir/Anadolu via Getty Images)

委任前已知悉與愛潑斯坦曾有交往

多名工黨議員形容黨內氣氛急轉直下，尤其是在首相於答問環節承認，早在委任文德森前，已知悉對方與愛潑斯坦曾有交往。首相府其後解釋，施紀賢僅掌握當時已公開的資料。

部分後座議員直言，明知相關關係具高度爭議，仍作出任命，做法難以辯解，並將事件與最終導致前首相約翰遜下台的醜聞相比，形容影響更為嚴重。有前內閣成員表示，工黨原本標榜操守與道德標準，如今卻陷入相似風波，認為黨內需要盡快重整方向。亦有議員質疑首相幕僚長 Morgan McSweeney 在事件中的角色，指他與文德森關係密切，應為任命失誤承擔責任，甚至辭職。

副首相 Angela Rayner。(Photo by Ryan Jenkinson/Getty Images)

警方要求政府暫緩公開部分文件

事件同時牽涉警方調查。倫敦警察廳表示，已要求政府暫緩公開部分文件，以免影響一項涉及文德森、懷疑向愛潑斯坦分享機密政府文件的刑事調查，並強調保障調查完整性至為重要。早前首相府嘗試在動議中加入國家安全及外交關係的豁免條款，限制文件公開範圍，惹來反對派及部分工黨議員強烈反彈，批評做法形同「掩飾」，並要求由情報與安全委員會負責審核公開內容，而非由內閣秘書決定。

在政府面臨表決潰敗之際，Rayner 與 Hillier 介入斡旋，促成修正案以平息黨內怒氣。有議員讚揚 Rayner 具備敏銳的政治判斷力，甚至有聲音支持她接任黨魁。不過，有後座議員認為，雖然幕後充滿憤怒，但目前尚無閣員公開挑戰施紀賢，若 Rayner 未有進一步行動，施紀賢的地方暫時仍屬安全。

最終，下議院通過要求公開有關文德森任命文件的動議。首相府表示，將在配合警方建議下盡快執行，並指文件將顯示文德森在審查過程中作出不實陳述。施紀賢亦在議會表示，將推動立法，簡化剝奪貴族頭銜的程序，並已要求英王查理斯三世將文德森剔出樞密院名單，同時承認文德森在最初審查階段，低估了與愛潑斯坦的關係深度。