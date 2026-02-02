恒指午後跌幅曾擴至逾 800 點 新世界跌逾一成
愛潑斯坦案．懶人包︱最新300 萬頁密件曝光 蓋茨、馬斯克、安德魯重點整理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日公開新一批、超過 300 萬頁涉及已故金融家及性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件，顯示多名美國政商界重量級人物與愛潑斯坦之間的接觸，或較外界過往所知更為頻密，包括微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk），以及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人。
綜合外媒報道，相關文件總數約 300 萬頁，文件內容包括電郵往來、行程安排及內部備忘，聚焦愛潑斯坦與多名權勢人物的關係。司法部表示，文件較法定期限遲逾一個月才公開，因需時處理刪減內容有關，以保障逾 1,000 名指稱受害者的身分。
草擬電郵指控婚外情染性病 蓋茨：荒謬
文件顯示，愛潑斯坦曾在一封草擬電郵中指蓋茨有婚外情及性病，並指對方曾就「與俄羅斯女孩發生性行為的後果」向他尋求藥物協助，惟無法確認該電郵是否曾正式發出。蓋茨基金會回應指，有關指控「荒謬且完全不實」，堅決否認相關說法。
曾問島上瘋狂派對 馬斯克：被曲解
至於馬斯克，文件披露多封於 2012 年至 2013 年間寄給愛潑斯坦的電郵，內容顯示馬斯克曾多次嘗試安排前往愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼，其中一封更寫道「哪一天或哪一晚會是島上最瘋狂的派對？」。雖然電郵未能證實馬斯克最終曾登島，但內容與他過去聲稱拒絕愛潑斯坦邀請的說法出現落差。馬斯克其後在社交平台 X 表示，早已意識到部分電郵或被曲解，重申自己與愛潑斯坦聯絡不多，亦拒絕過前往島嶼或乘坐其私人飛機。
曾安排登島 美國商務部長盧特尼克：有限接觸
文件同時顯示，美國商務部長盧特尼克曾於 12 月 2012 年安排到訪愛潑斯坦島嶼。其中一封由愛潑斯坦助理轉發的電郵，似乎確認兩人在該段時間曾會面。盧特尼克早前曾形容愛潑斯坦「令人作嘔」，並指早已與對方斷絕往來。美國商務部發言人回應指，盧特尼克僅在妻子在場下與愛潑斯坦有有限接觸，從未涉及任何不當行為。
女性身體上方爬行 安德魯對鏡頭微笑
在英國王室成員方面，文件包含多張疑似是安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的照片，相中他在一名身分不明且躺在地上的女性上方爬行，並對鏡頭微笑。郵件顯示他在 2010 年愛潑斯坦獲釋後不久，曾與對方討論一名 26 歲的俄羅斯女性。安德魯當時表示很樂意與該女性見面，並要求愛潑斯坦提供聯繫方式。同年 9 月，安德魯更提議愛潑斯坦到白金漢宮共進晚餐，以確保私隱。
文件亦揭露，愛潑斯坦曾要求安德魯的前妻 Sarah Ferguson 發表聲明，澄清他並非戀童癖，但莎拉最終以保護個人品牌為由拒絕使用相關字眼。然而，郵件顯示 Sarah 曾在 2009 年與女兒一同會見正受軟禁的愛潑斯坦，並感謝對方的款待。愛潑斯坦亦曾提供 15,000 英鎊協助 Sarah 償還債務。
受害者要求公開所有相關檔案
多名愛潑斯坦案的受害者亦就新一批文件發表聯署聲明，表示仍有部分涉嫌施害者「繼續被隱藏與保護」，而有關自身的資料卻仍留在文件之中。聲明要求全面公開所有相關檔案，並促請司法部長在下月國會聽證會上作出交代。
司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，今次公布標誌着一個「全面的文件識別與審查程序」告一段落，並重申刪減內容只為保護受害者私隱。
其他人也在看
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
游學修疑不滿被ViuTV刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊 轉頭叫休戰︰攰了唔玩了
試當真於去年10月「熄燈」後，主腦之一游學修仍活躍參與唔少演出，早前更加同JFFT去蒙古旅行拍片。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界跌逾一成
港股午後續跌，恒指一度跌逾800點，現跌796點，報26593點，成交2263億元。
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」
美國總統特朗普近日再度談及中國領導人習近平，形容對方在中國擁有高度權威，直言「習近平就是老大」，並強調自己長期密切觀察中國政治動向。
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。
卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺
【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。