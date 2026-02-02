愛潑斯坦案．懶人包︱最新300 萬頁密件曝光 蓋茨、馬斯克、安德魯重點整理︱Yahoo

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）

【Yahoo新聞報道】美國司法部近日公開新一批、超過 300 萬頁涉及已故金融家及性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件，顯示多名美國政商界重量級人物與愛潑斯坦之間的接觸，或較外界過往所知更為頻密，包括微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk），以及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人。

綜合外媒報道，相關文件總數約 300 萬頁，文件內容包括電郵往來、行程安排及內部備忘，聚焦愛潑斯坦與多名權勢人物的關係。司法部表示，文件較法定期限遲逾一個月才公開，因需時處理刪減內容有關，以保障逾 1,000 名指稱受害者的身分。

愛潑斯坦曾在一封草擬電郵中指蓋茨有婚外情及性病 (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

草擬電郵指控婚外情染性病 蓋茨：荒謬

文件顯示，愛潑斯坦曾在一封草擬電郵中指蓋茨有婚外情及性病，並指對方曾就「與俄羅斯女孩發生性行為的後果」向他尋求藥物協助，惟無法確認該電郵是否曾正式發出。蓋茨基金會回應指，有關指控「荒謬且完全不實」，堅決否認相關說法。

曾問島上瘋狂派對 馬斯克：被曲解

至於馬斯克，文件披露多封於 2012 年至 2013 年間寄給愛潑斯坦的電郵，內容顯示馬斯克曾多次嘗試安排前往愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼，其中一封更寫道「哪一天或哪一晚會是島上最瘋狂的派對？」。雖然電郵未能證實馬斯克最終曾登島，但內容與他過去聲稱拒絕愛潑斯坦邀請的說法出現落差。馬斯克其後在社交平台 X 表示，早已意識到部分電郵或被曲解，重申自己與愛潑斯坦聯絡不多，亦拒絕過前往島嶼或乘坐其私人飛機。

新曝光的照片中，安德魯被拍到趴在一名躺於地板的女性上方，另一張照片則顯示安德魯的手放在該名女性的腹部。

曾安排登島 美國商務部長盧特尼克：有限接觸

文件同時顯示，美國商務部長盧特尼克曾於 12 月 2012 年安排到訪愛潑斯坦島嶼。其中一封由愛潑斯坦助理轉發的電郵，似乎確認兩人在該段時間曾會面。盧特尼克早前曾形容愛潑斯坦「令人作嘔」，並指早已與對方斷絕往來。美國商務部發言人回應指，盧特尼克僅在妻子在場下與愛潑斯坦有有限接觸，從未涉及任何不當行為。

女性身體上方爬行 安德魯對鏡頭微笑

在英國王室成員方面，文件包含多張疑似是安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的照片，相中他在一名身分不明且躺在地上的女性上方爬行，並對鏡頭微笑。郵件顯示他在 2010 年愛潑斯坦獲釋後不久，曾與對方討論一名 26 歲的俄羅斯女性。安德魯當時表示很樂意與該女性見面，並要求愛潑斯坦提供聯繫方式。同年 9 月，安德魯更提議愛潑斯坦到白金漢宮共進晚餐，以確保私隱。

文件亦揭露，愛潑斯坦曾要求安德魯的前妻 Sarah Ferguson 發表聲明，澄清他並非戀童癖，但莎拉最終以保護個人品牌為由拒絕使用相關字眼。然而，郵件顯示 Sarah 曾在 2009 年與女兒一同會見正受軟禁的愛潑斯坦，並感謝對方的款待。愛潑斯坦亦曾提供 15,000 英鎊協助 Sarah 償還債務。

美國商務部長盧特尼克曾於 12 月 2012 年安排到訪愛潑斯坦島嶼。(Emily Michot/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images)

受害者要求公開所有相關檔案

多名愛潑斯坦案的受害者亦就新一批文件發表聯署聲明，表示仍有部分涉嫌施害者「繼續被隱藏與保護」，而有關自身的資料卻仍留在文件之中。聲明要求全面公開所有相關檔案，並促請司法部長在下月國會聽證會上作出交代。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，今次公布標誌着一個「全面的文件識別與審查程序」告一段落，並重申刪減內容只為保護受害者私隱。