愛潑斯坦案｜哈佛前校長暫停任教 電郵揭討論追求金刻羽 校方調查對象涉多名教職員｜Yahoo

哈佛大學前校長薩默斯宣布暫停任教。 (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件風波繼續發酵。哈佛大學發言人證實，該校前校長、美國政府前財長薩默斯（Larry Summers）將不會完成本學期的授課工作，而校方已經就事件展開調查。薩默斯早前亦發表聲明指，因他與愛潑斯坦的聯繫，暫時退出所有公開活動，他對自己的行為深感羞愧，承認造成傷害，會承擔全部責任。

薩默斯告訴愛潑斯坦 欲追求金刻羽

哈佛大學校報《The Crimson》早前刊登了薩默斯和愛潑斯坦的電郵內容，提到兩人在 2013 年至 2019 年有大量電郵往來，其中薩默斯發表過性別歧視言論，又向愛潑斯坦尋求戀愛建議，人物更涉及華人經濟學家金刻羽（Keyu Jin）。金刻羽現年 43 歲，現時為倫敦政治經濟學院終身副教授，父親是中國財政部前副部長金立群。報道說，薩默斯在 2018 年底認識了金刻羽，之後薩默斯就持續跟愛潑斯坦提及與金刻羽的交流情況，包括擔心會思念對方、金在出席會議時候的表現美艷動人等。

《The Crimson》的報道又1透露，哈佛大學會就事件展開調查，涉及其他與該校有聯繫的人員，包括薩默斯妻子以及多名現任和前任哈佛大學教職員。

金刻羽的父親是中國財政部前副部長金立群。(Photo by LLUIS GENE / AFP)

薩默斯曾指男女基因差異影響科研表現

薩默斯自 2011 年以來一直擔任哈佛甘迺迪政府學院 Mossavar-Rahmani 商業與政府中心主任，薩默斯的發言人指，薩默斯認為為了中心的利益，應暫時卸任主任一職，以便校方進行調查，學期餘下的課堂由其他老師完成，他也不會在下學期任教。另一方面，薩默斯亦已經退出哈佛大學董事會以及 OpenAI 董事會。

現年 70 歲的薩默斯，曾經擔任前總統克林頓的財政部長，亦曾在奧巴馬時期擔任國家經濟委員會主任，於 2001 年至 2006 年擔任哈佛大學校長。薩默斯過往曾經發表爭議言論，包括暗示男性在科學領域可能表現較佳，是因為與女性有基因差異，他最終被迫辭去哈佛校長職務。

愛潑斯坦前後捐哈佛 910 萬美元

根據哈佛大學的資料，愛潑斯坦在 1998 年至 2008 年間向哈佛捐贈了 910 萬美元。到了 2020 年，時任哈佛校長 Larry Bacow 發表聲明，指愛潑斯坦於 2008 年在佛羅里達州承認與未成年人士進行性交易後，大學未再收到來自愛潑斯坦的任何捐款，至於愛潑斯坦 2019 年 8 月在紐約曼克頓的監獄中自縊身亡。

早前美國參、眾兩院先後通過法案，全面公開愛潑斯坦案的文件，並由總統特朗普簽署生效，司法部表示將於 30 日內全面公布案件的內容。