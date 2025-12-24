愛潑斯坦檔案｜ 疑似安德魯王子化名電郵 要求對方介紹「不正經的朋友」｜Yahoo

美國司法部12月19日公布的文件，包括安德魯橫躺在多名女子大腿上的照片

【Yahoo 新聞報道】美國政府12月23日公布新一批與已故性犯罪者、富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案，當中發現已被剝奪頭銜的英國安德魯王子（Prince Andrew）疑似使用化名「隱形人」，向愛潑斯坦檔前女友兼共犯 Ghislaine Maxwell 發電郵，要求對方介紹「不正經的朋友」（inappropriate friends）。

2001 年電郵指身處王室行宮

最新公開的 1.1 萬份文件，包括 2001 年 8 月 16 日的一封電子郵件，寄件地址「abx17@dial.pipex.com」，寄件人顯示為「隱形人」（The Invisible Man），收件人為Ghislaine Maxwell ，內容寫道「我現在人在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）參加王室夏令營，每天都有各種各樣的活動，每天結束都累得筋疲力盡」。

化名「隱形人」電郵問候Ghislaine Maxwell 在洛杉磯的情況，問對方「有沒有幫我找一些新的『不正經的朋友』」，又相約8月25日到9月2日，有空時「和一些有趣的人去陽光明媚的溫暖地方玩玩」。

巴爾莫勒爾堡位於蘇格蘭，是英國王室的行宮，曾有公開的文件顯示，在愛潑斯坦的電話簿中，名為「約克公爵」的聯絡人電子郵件地址為「aace@dial.pipex.com」。外界普遍猜測，信件由安德魯王子發出。當日 Maxwell 在回覆郵件中寫道，「抱歉讓您失望了，我只找到了正經的朋友（appropriate friends）。」

安德魯 2025年9月出席肯特公爵夫人凱瑟琳的安息彌撒 (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

2002 年討論秘魯之旅

文件亦包括Maxwell 與「隱形人」之間的另一次交流，發生於 2002 年 2 月，內容關於一次秘魯之旅，Maxwell 轉發來自名為「Juanesteban Ganoza」地址的電郵，問對方關於行程計劃的意見，「關於那些女孩……他多大？我懷疑他能否找到對象，但可以試試。」，隱形人則回覆，「至於吃的，我很容易滿足…至於女孩嘛，那就全交給你和Juan Estoban了」。

回覆電郵中亦包含Maxwell發送給其他人的訊息，內容是指示對方帶隱形人「看看一些人類（2 legged）景點，比如聰明、有趣、來自良好家庭的人，他會非常開心」。

安德曾接待愛潑斯坦、性醜聞纏身

英國王室 10 月時宣布，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）所有頭銜榮譽，安德魯被指跟愛潑斯坦關係密切，曾在溫莎皇家小屋招待對方，亦被指控多次性侵，被質疑數十年維持奢華生活等。安德魯此前否認所有不當行為，曾表示「沒有看到、目睹或懷疑任何後來導致愛潑斯坦被捕和定罪的行為」。

美國國會早前通過，司法部需要全部公開與愛潑斯坦生前兩宗刑事調查有關的文件，被稱為「愛潑斯坦檔案」。安德魯的名字在文件多處被提及，包括一張安德魯橫躺在多名女子大腿上的照片，惟目前未能證明其不當行為。

來源：BBC