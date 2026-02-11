愛潑斯坦 300 萬頁文件全公開！Elon Musk、蓋茨、Google 創辦人捲入「權力暗網」

This photograph taken in Le-Perreux-sur-Marne, outside Paris on February 9, 2026 shows undated pictures provided by the US Department of Justice on January 30, 2026 as part of the Jeffrey Epstein files.

美國司法部根據《愛潑斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Act）正式公開超過 300 萬頁機密檔案。這批「核彈級」文件詳盡記錄了已故性罪犯 Jeffrey Epstein 與全球權貴的往來細節，由 Elon Musk、Bill Gates 到 Google 共同創辦人 Sergey Brin，矽谷巨頭們與這名性罪犯的複雜糾葛終於徹底曝光。

科技大佬的「狂野」通訊與勒索疑雲

最新解密文件顯示，多位科技領袖與 Epstein 的關係比過往認知的更深，甚至涉及實質的商業諮詢與潛在威脅。

廣告 廣告

Elon Musk（Tesla CEO）： 電郵顯示，Elon Musk 在 2012 至 2014 年間與 Epstein 有多次往來。其中一封郵件中，Elon Musk 詢問 Epstein：「你島上哪晚的派對最瘋狂？（What day/night will be the wildest party on your island?）」雖然他堅稱從未上島，但主動詢問行程的細節引發誠信質疑。

Bill Gates（微軟創辦人）： 檔案提及 Epstein 疑似利用 Bill Gates 與一名俄羅斯橋牌選手的私生活資訊進行威脅，甚至代筆辭職信。Bill Gates 發言人強烈否認，指指控純屬捏造。

Sergey Brin（Google 共同創辦人）： 最新文件顯示其往來長達十年。Sergey Brin 早於 2003 年已透過 Ghislaine Maxwell 與其聯繫，紀錄顯示他曾兩度造訪私人島嶼 Little St. James，並被 Epstein 團夥視為「重點開發目標」。

👉Google co-founder had long relationship with Maxwell and visited Epstein’s island.

Windows 8 前總裁聘 Epstein 助離職談判

是次解密中最令人意外的細節，莫過於前 Windows 部門總裁 Steven Sinofsky。檔案揭露，Sinofsky 在 2012 年離開 Microsoft 時，竟尋求 Epstein 作為「非正式顧問」，協助談判補償金。最終他獲得約 1,400 萬美元的協議，並請求 Epstein 引薦他入職 Apple 或 Samsung。

目前已公開的科技猛人清單（陸續更新中...）

科技與金融巨頭：權力中心的交集

這組名單包含多位掌握全球經濟動脈的人物，他們與 Epstein 的互動多集中在投資與慈善。

Elon Musk (Tesla / SpaceX CEO)： 最新解密電郵顯示，Musk 曾於 2012 年詢問 Epstein 島上「哪晚派對最瘋狂」。雖然 Musk 強調自己從未前往，但文件顯示 Epstein 曾試圖透過其弟 Kimbal Musk 滲透該家族。

Bill Gates (Microsoft 創辦人)： 文件驚爆 Epstein 曾試圖利用 Gates 的婚外情進行勒索，並有電郵提及 Gates 曾尋求藥物處理私生活後果。Gates 團隊對此全盤否認。

Peter Thiel (PayPal 創辦人)： 被證實曾與 Epstein 共進午餐。作為矽谷最具影響力的投資者，Thiel 的出現引發了對其社交圈的關注。

Boris Nikolic (Gates 前顧問)： 被列為 Epstein 遺囑的備位執行人，他對此表示震驚並拒絕履行。

學術與科學界：被資助的「天才」

Epstein 對超人類主義與演化生物學有著病態的執著，多位頂尖學者因此被捲入。

Marvin Minsky (AI 之父)： 證詞指控他曾在 Epstein 的私人島嶼上與未成年女性發生關係（其家人已否認）。

Neri Oxman (前 MIT 教授 / Bill Ackman 妻子)： 曾接受 Epstein 捐款，其名下的實驗室與 Epstein 有資金往來。

名字出現並不代表有罪

司法部與法律專家多次強調，名字出現在檔案中並不代表該人士涉及不法行為。Jeffrey Epstein 擅長建立高端社交網絡，許多科技名人可能僅是在不知情的情況下，因商業融資、慈善捐款或學術討論而與其接觸。

更多內容：

「走進」愛潑斯坦電郵帳戶？網民自製模擬 Gmail 介面助大眾挖掘真相

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk