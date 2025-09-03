斯勞生前與女兒合照。(互聯網)

令人鼻酸的故事……愛爾蘭一名58歲母親為免家人傷心，便謊稱去立陶宛度假，瞞著家人獨自前往瑞士接受安樂死，孤獨了結餘生。突然傳來母親死訊，女兒震驚，更痛心母親的骨灰像包裏般寄回家……

安樂死｜死前向網友吐心聲

英國《每日郵報》報道，斯勞(Maureen Slough)今年7月8日獨自飛往瑞士巴塞爾，兩天後在合法協助自殺機構Pegasos旗下診所接受安樂死，離世時聽著貓王皮禮士利的福音音樂。她死前數小時傳訊息給一名網上知心友，說「我不是我自己了。覺得過去1年一直活在地獄中，每天醒來都在哭泣、顫抖。因為總是處於恐懼中，這不是我想要的生活方式」。

安樂死｜生死邊緣徘徊

面對死亡，斯勞琳曾經猶疑不決，「我現在很矛盾，知道會傷害很多人，我不喜歡這樣，但看不到出路」。她與這名居於英國德文郡的43歲網友從未見面，但因共同信仰在網上交流，並建立友誼。久而久之，斯勞開始向對方自揭瘡疤。

安樂死｜經歷坎坷人生

原來，斯勞的人生充滿傷痛，3歲時在父親不知情下，被母親從英國偷偷帶到愛爾蘭，多年來一直責怪父親拋棄自己，直至最近她仍為過去怨恨父親、且在他過世時未能陪伴，而深感愧疚。

斯勞還對網友透露，童年時曾遭母親友人性侵，離家出走後被當局尋回，被送進強制婦女勞動的Magdalene洗衣房，在那裡度過5年。那時，小小年紀的她「要在洗衣房刷衣服、擦地板，窗門裝著鐵枝，沒有自由，被迫祈禱，還要把廚餘桶搬到豬圈」。

安樂死｜跟抑鬱症長年搏鬥

後來斯勞先後失去3名兄弟，長年與抑鬱症、焦慮症和纖維肌痛症鬥爭，飽受身心痛楚與疲憊。過去一年，她認為患上敗血性休克卻遭醫生忽視，去年因背部劇痛，試過輕生。

最終斯勞瞞著家人到瑞士接受安樂死，女兒梅根突然收到短訊才知悉，更令她震驚的是，母親的骨灰被裝在普通罐子裡郵寄回家，「她就放在某輛貨車的車尾，而我只能追蹤單據號碼，好像她是個包裹」。斯勞生前已向診所支付1.5萬歐元(約13.6萬港元)費用。

安樂死｜疑偽造家人同意書

Pegasos回應指，事前收到梅根同意母親安樂死的信件和電郵，但家人認為那是斯勞偽造。斯勞生前的網友批評，診所未徹底檢查斯勞女兒同意書的真實性，加上以斯勞當時的精神狀態，根本不適宜執行安樂死。

安樂死｜診所收緊規定

根據瑞士法例，安樂死申請人不需罹患絕症，但必須心智健全。Pegasos強調，診所會對所有申請人進行詳盡精神評估，但在此事後已收緊相關規定，未來不接受有親屬、但獨自前來，且未提供親屬證件影印本以及未與工作人員視像通話確認的申請人。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/愛爾蘭五旬婦謊稱外遊-獨往瑞士安樂死-骨灰寄回家-女兒收包裹淚崩/595530?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral