愛爾蘭考古學家發現史上最大最古老的史前村莊

考古學家最近發現了英國和愛爾蘭史前時代最大的村落，這一發現正在重新書寫青銅時代的歷史。根據《Antiquity》雜誌發表的一項研究，這個被兩個圓形環繞的定居點位於Baltinglass hillfort群，約擁有600座房屋，該地區擁有13個山頂。這一壯觀的地形反映了這一突破性的發現，因為該地區從早期新石器時代到青銅時代都出土了重要的考古遺跡，包括剛剛被發現的村莊。研究作者表示，作為迄今為止最古老和最大的房屋群，Brusselstown Ring為理解愛爾蘭青銅時代的定居動態提供了引人入勝的案例，這意味著「北歐的原始城市發展可能比傳統認識的早了近500年」。

考古學家發現的這個早期城市原型，比傳統上認為的要早500年。這個位於愛爾蘭維克洛郡的聚落，位於一個名為Brusselstown Ring的紀念性結構內。該結構由兩道護城牆組成，一道環繞村莊的外圍，另一道則位於土堆的中心。根據空中調查，509座房屋散布在城鎮中心的邊緣，儘管圍牆的確切功能仍有待確定。然而，在中央區域，研究人員確定了小型的98座房屋群。

廣告 廣告

根據《The Independent UK》的報導，放射性碳測定顯示該定居點確實可以追溯到晚青銅時代和早鐵器時代（公元前3700-800年）。在這一系列山丘上，考古學家似乎定位了其他圍牆。到目前為止，他們僅在這個「高密度隆起」的地點發掘了四次，通過在房屋平台上挖掘考古挖掘溝。研究指出，第一號挖掘溝產生了一層與地板一致的卵石層，並有大規模燃燒事件的證據。第三號挖掘溝揭示了一部分爐灶特徵，周圍有一系列的樁孔，而第二和第四號挖掘溝則提供了坑特徵和進一步的潛在樁孔的證據。

隨著文明歷史教會我們，水源是資源中至關重要的一環，因此考古學家還發現了在愛爾蘭可能是首個此類水庫的結構。研究描述這一結構為「由大型石頭勾勒出來的獨特結構」。一條小溪似乎從一個岩石突出部流入該結構，可能為這個大型村莊提供清水。面對這樣一個繁榮且超越其時代的村莊，考古學家不禁疑惑為何這個地點會被遺棄。通過將最新的驚人定居點與愛爾蘭其他山頂村莊進行交叉比對，考古學家表示，這一敘述符合一個區域性衰退的趨勢，而這還與氣候變化沒有關聯。

未來的研究將集中於確認潛在水庫的性質和日期，識別史前圓形房屋的結構特徵，以及建立圍繞要素的性質和年代。這一研究的結論將有助於進一步理解愛爾蘭的史前定居模式。

推薦閱讀