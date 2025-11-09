鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
愛爾蘭足總通過表決 籲歐洲足總禁止以色列參賽
（法新社都柏林8日電） 為著巴勒斯坦問題，愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。
總部位於都柏林的波希米亞人（Bohemians）隊，指稱以色列違反歐足總章程2項條款。
內容分別指稱以色列「未經巴勒斯坦足總同意，在被占領的西岸（West Bank）非法囤墾區組織球隊」，以及「以色列足總未能實施與執行有效的反種族歧視政策」。
這項動議以74票贊成、7票反對、2票棄權獲得通過。
愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。
以色列國家隊與俱樂部都在歐足總出賽，但自2023年10月7日攻擊事件以來，出於安全考量，他們的主場賽事大多都在中立場地進行。
土耳其與挪威足球總會曾呼籲暫停以色列參加國際比賽資格，但上個月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）就加薩（Gaza）和平達成協議後，這樣的呼聲已有緩和。
波希米亞人隊在聲明中表示，他們為提出這項動議感到「自豪」，並且感謝投下贊成票的代表們。
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）批評此作法，聲稱這將在「大屠殺80年後懲罰猶太人，僅因為他們選擇反擊恐怖組織」。
曼聯逼和熱刺錯失升第2
【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。now.com 體育 ・ 14 小時前
特朗普不再嘴硬！坦言美國消費者因關稅「付出一些代價」
特朗普周四 (6 日) 鬆口，坦言由於他所施加的關稅，美國消費者正「付出一些代價」，為商品支付更高的價格。這是他在言辭上的罕見轉變，首度承認關稅帶來國內成本，儘管他仍堅稱這項政策整體上有利於美國人。鉅亨網 ・ 2 天前
【英超點將】卡斯美路成紅魔翻身關鍵
【Now Sports】曼聯取得久違了的連續4場不敗，數據顯示，巴西中場卡斯美路功不可沒，其狀態好壞，甚至主宰紅魔的得分能力。撰文：薄荷糖33歲的卡斯美路（Casemiro）固然不再年輕，為球隊跑足90分鐘的情況亦買少見少，但有他在陣的曼聯確是「判若兩隊」。單看2025/26年球季數據，沒有卡斯美路的曼聯，每31.54分鐘就有失球出現，但有他鎮守中場的時間平均每110.6分鐘球隊才失1球，數字竟達3倍之多，可見他為曼聯的防線帶來保護作用，強化了球隊的守備能力。與此同時，有他在陣時紅魔的攻擊力亦同樣增強，平均46.08分鐘就有1個入波，沒有卡斯美路支持的球隊，平均要爭戰69.4分鐘才有進帳。這個數據或許跟他以擅長傳，策動轉守為攻有關，卡斯美路每場比賽都有平均3.61次長傳成功交到隊友腳下，開季至今，只有5名英超中場的長傳成功率比他優勝。而且數據顯示該巴西名將亦受益於新隊友的來臨，今季8場正選上陣的比賽已貢獻3個入球。古亞、安保姆來投之後改變了紅魔中前場的面貌，卡斯美路墮後次數比之前幾季更少，相比之下，在對手半場贏得控球的次數增加，變相反映了球隊整體的球賽主宰能力強化不少。或許阿摩廉堅持的now.com 體育 ・ 1 天前
話題 ｜業餘球隊起步 晉身英格蘭大國腳 22歲史葛寫球壇奇蹟
2019年，阿歷斯史葛在只有55名觀眾的見證下，替業餘球隊Guernsey上陣，勢估不到現在入選成為英格蘭大國腳，其故事在現代足球中幾乎絕跡。Yahoo 體育 ・ 1 天前
金缸經｜人均GDP達到中等發達國家水平如何做到？
習主席在中共二十大會議報告中稱，2035年的目標是人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平。一家大家以為很權威很有公信力的媒體報道時，寫上了「雖然中等發達國家收入水平沒有清晰的定義，但瑞銀和麥格理的經濟學家表示，這意味着在到2035年的15年間，GDP和人均收入增加一倍。他們說，這就要求在此期間GDP年均增長率在4.7%左右，這一點很難實現。」BossMind ・ 1 天前
英超話題 ｜哥迪奧拿執教千場 生涯數據勁到癲 自認史上最偉大教練
本周英超賽事重頭戲是曼城主場迎戰利物浦，這兩隊包辦2018年後至今英超的冠軍寶座。而這場比賽，亦是曼城主帥哥迪奧拿執教生涯的第1,000場賽事。Yahoo 體育 ・ 1 天前
川普調派國民兵到波特蘭 美聯邦法官裁違法
（法新社華盛頓7日電） 美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。共和黨籍的川普今年已將國民兵派往3座由民主黨執政的城市，包括洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。法新社 ・ 21 小時前
民主黨降低對結束美國政府停擺的要求 共和黨斥其提議注定夭折
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
政治宣傳品有價有市 從李慧琼海報被盜談「政治收藏學」
李慧琼海報被偷引發網民熱議，從奧巴馬「Hope」海報拍出73.5萬美元、台灣總統紀念品炒價數千，到英國拍賣《毛語錄》，政治收藏品已成投資新寵。Yahoo財經 ・ 1 天前
外交部：現階段要求中國加入核軍控談判不公平
在北京，外交部發言人毛寧表示，中國的核力量同美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判不公平、不合理、不可行。美國總統特朗普日前表示，已與中俄兩國領導人討論無核化一事。毛寧在例行記者會被問到能否證實有關說法時又表示，中方早前已經多次就有關問題闡明立場，美國作為擁有最大核武庫的國家，應當切實履行核裁軍的特殊和優先責任，進一步大幅實質地削減核武庫，為實現全面徹底核裁軍創造條件。 (WL)infocast ・ 1 天前
加拿曹兩助攻 馬利斯卡大讚
【Now Sports】車路士大勝狼隊3:0，加拿曹在比賽中貢獻兩次助攻，賽後獲得領隊馬利斯卡推崇。車路士在周六英超尾場以3:0大勝榜尾隊狼隊，球隊一度受制於狼隊屯重兵於後防。領隊馬利斯卡賽後說：「我們表現出色，上半場與下半場的分別，在於下半場取得入球，而上半場沒有。」從曼聯來投的加拿曹，繼上月聯賽對新特蘭，以及上周中歐聯對卡拉巴克取得入球後，今仗貢獻兩次助攻，在陣中角色逐漸重要，馬利斯卡談到這名阿根廷鋒將時說：「他非常出色，不僅有球在腳的時候，還有沒球在腳，尤其是壓迫的時候，那是我們想翼鋒所做到的。」此外，今仗建功者之一的古斯度表明球隊破缺口前踢得吃力：「取得第一個入球後，比賽就容易得多。國際賽期前取得重要3分，球隊目標是前4。」now.com 體育 ・ 4 小時前
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發一項「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 22 小時前
美停擺未公布10月非農就業數據 經濟學家料減少6萬個職位
美國政府停擺日數創最長紀錄，許多重要經濟指標缺乏官方數據，美國勞工統計局原訂周五公布的10月非農就業數據未能發布。根據道瓊斯調查的經濟學家預計，如果10月非農業就業人數料減少6萬個，失業率上升至4.5%。 芝加哥聯邦儲備銀行10月亦公布一系列數據指標，而周四公布最新數據顯示，失業率變化不大，略微接近4.4%。另外，高盛估計，上周失業救濟申請人數總計為22.8萬人，較上周增加9,000人，但與近期的趨勢基本一致。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
皇仁華仁及3間北區中學 下學年中一獲批加至5班 議員憂加劇同區收生競爭(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】5間中學獲教育局批准，下學年加開中一班數由4班增加至5班。有議員擔心，新措施加劇同區學校之間的收生競爭。 獲批加班的包括位於灣仔區的皇仁書院、香港華仁書院，以及北區的宣道會陳朱素華紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學。局方指，已經審視學校配套設施、辦學往績、家長意願以及整體學額供求情況等因素，會持續檢視相關安排，因應實際情況適時優化。教育局在2025至2026年推出先導計劃，申請學校需要在連續三個年度的中一派位中，每年度自行分配學位申請不少於中一派位的學位數目，以及校舍條件配合擴班需要，才可申請增班至5班。根據《中學概覽》，北區20間中學在2024/25學年有17間已開設5班中一，包括今次獲批的3間中學。北區中學校長會主席方奕亮指，該區有不少跨境學生，學額供應長期緊張，認為3間中學加班影響不大。方奕亮：「我們18年開始一直都有彈性擴班安排，見到北區長遠人口會上升，這都是需要考量的地方，包括這次成功申請的3間學校。據我估計，就這樣看情況，相信對北區學校的收生狀況影響應該非常輕微。」不過立法會議員朱國強擔心措施造成學校之間收生競爭，尤其名校加班，申請會更加踴now.com 新聞 ・ 1 天前
Google登陸澳洲聖誕島 擬建「AI資料中心」 地理位置具戰略意義 成AI軍事樞紐
路透獨家報導，美國科技巨擘Google計畫在澳洲印度洋外島領地「聖誕島」（Christmas Island）建造一座大型人工智慧（AI）資料中心。此計畫是在Google與澳洲國防部簽署雲端合作協議後啟動。不過，資料中心的規模、成本與可能用途仍屬機密；目前公開的，只有以衛星影像合成的模擬動畫，展現聖誕島的樣貌。 軍事專家指出，聖誕島長期是監測中國潛艦及其他海軍活動的重要據點，若在島上設置資料中心，未來若發生敵對行動，AI系統可協助軍方進行指揮與控制，並在無人武器系統的部署上具優勢。 另一方面，Google已於10月獲得澳洲政府環境部核准，著手建造首條連接聖誕島與澳洲北部達爾文市（Darwin）的海底電纜。該電纜能提供比衛星更高頻寬且更穩定的通訊品質。 聖誕島面積約135平方公里，以難民收容中心及每年上億隻紅蟹遷徙聞名。近年島上面臨對外通訊不良與就業機會不足等困境。當地官員表示，地方政府正評估該計畫對社區的影響。 消息人士指出，資料中心對Google而言具有商業利益，而聖誕島位於非洲、亞洲與澳洲之間的戰略要衝，對澳洲更具國防意涵。不過，近期在島上進行的一場軍演，包含從達爾文快速部署「HIMARS高機動多管火箭系統」，引發部分居民反彈。反戰人士憂心觀光受影響，但也有商界看好國防活動將帶來經濟成長。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
世盃外 ｜ 球迷不滿以色列惹騷亂 FIFA罰挪威意大利足總
下星期又是國際賽期，國際足協（FIFA）宣布，因上月挪威與意大利分別在世界盃外圍賽中有球迷行為不當，向兩國足總被罰款。Yahoo 體育 ・ 1 天前
國家外交部：中國核力量與美國和俄羅斯完全不在一個量級 現階段要求加入核軍控談判不公平
對於美國總統特朗普日前表示已與中俄兩國領導人討論無核化一事，國家外交部發言人毛寧表示，中方此前已多次闡明立場。 毛寧指出，中國的核力量與美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判不公平、不合理、不可行。美國作為擁有最大核武庫的國家，應當切實履行核裁軍的特殊和優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為實現全面徹底核裁軍創造條件。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
習近平指示廣東支持港澳更好融入國家發展大局
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,昨天與今天在廣東考察。習近平指出,廣東要發揮主力軍和火車頭作用,支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。習近平表示,建設粵港澳大灣區,對廣東來說既是重大責任,也是難得的發展機遇。要著力深化粵港澳合作,加強科技創新合作和基礎設施互聯互通,推進規則機制「軟連通」,加強立法、執法、司法各環節全流程協作,建設宜居宜業宜遊優質生活圈。 (BC)infocast ・ 15 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 1 天前