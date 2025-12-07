愛瑪史東入圍年度娛樂界百大最具權力女性 華人女導演榜上有名

【on.cc東網專訊】美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會選出「100位娛樂界最具權力女性」，而今年入圍名單昨日已出爐。

一如往年一樣多位娛樂界幕前幕後與行政人員均有入圍，身兼演員、監製與電影公司ECHO FILMS老闆娘的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）今年再度上榜。 而與珍妮花在劇集《晨早直播室》（The Morning Show）中合作同樣是「多功能」電影人的慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）今年亦榜上有名。其他入圍的電影女星包括金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、愛瑪史東（Emma Stone）、伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）、Sydney Sweeney、Zendaya、「真人騷女王」Kim Kardashian以及史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等。

今年「百大女性權力榜」亦不乏亞洲女導演入圍，憑大熱串流平台動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）走紅的加拿大韓裔導演Maggie Kang 今年首度入榜。此外，影史上首位奧斯卡金像獎最佳導演華人女導演得主—趙婷（Chloé Zhao）今年再度上榜。她的新作《哈姆尼特》（Hamnet）下年極有機會再度入圍《奧斯卡》。

除了電影界之外，美國天后Beyonce亦以音樂界身份入圍。他入圍原因除了於年初於《格林美音樂獎》狂掃獎之外，巡唱亦大受歡迎帶來4.07億美元（約31.7億港元）進帳。而同樣唱得的美國流行天后Ariana Grande亦與《魔法壞女巫》（Wicked）的拍檔Cynthia Erivo今年雙雙入榜。此外，美國歌影視三棲女星Selena Gomez今年亦榜上有名。

