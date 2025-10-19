愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾

【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。 70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」 她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。 在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃

香港動物報 ・ 19 小時前