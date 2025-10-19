香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布明日（20日）將於美國洛杉磯舉行特別放映會，搞搞新意思是次放映會只邀請光頭或在場剃頭的觀眾出席。
《暴》的放映會廣告中表示：「有頭髮？唔緊要，有髮型師會於8時放映前兩小時在舉行現場為大家剃頭。這是真的。會拍攝部分作為花絮片。」《暴》是希臘鬼才導演Yorgos Lanthimos執導的新作，今次是他與愛瑪繼《爭寵》（The Favourite）、《可憐的東西》（Poor Things）與《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）後第4度合作。故事講述愛瑪飾演的權勢CEO被綁架並被指控是外星人。
