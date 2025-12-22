宏福苑五級火｜情緒支援熱線
愛馬仕到底多保值？傳奇「白房子」香港拍賣會飆出1500萬天價 直接封神！
這一季的佳士得秋拍完全超越市場預期，九款愛馬仕頂級包款全部狂飆，從霧面喜馬拉雅、珍珠灰Kelly Doll到Faubourg小房子系列，每件都拍出驚人數字，讓整場拍賣直接變成奢侈品收藏界的年度事件。而其中壓軸奪冠的，就是那只被暱稱為「白房子」的Faubourg Birkin20，一口氣落槌在381萬港幣(約台幣1千5百萬)，現場震撼感完全不用多說！
回看本次拍賣的TOP9包款，霧面白色喜馬拉雅 Birkin、煙灰色喜馬拉雅、珍珠灰 Kelly Doll 等經典稀有款全數拍出千萬級價格，證明這些長年被視為收藏核心的款式，依然是市場公認的安全標的。而Faubourg小房子系列更是全面走高，黑夜、午夜、日落配色的小房子皆站穩高價區間，顯示這個系列已不只是話題款，而是真正被收藏市場接納的代表作。
整場最受矚目的當然是白房子！自2021年推出以來，它就被視為愛馬仕最難入手的藝術級包款。外觀以巴黎福寶總店建築為靈感，窗框、立面和遮簷全部由異材質拼接打造：霧面短吻鱷魚皮、白色Togo皮、Sombrero小牛皮、霧藍Chevre山羊皮⋯⋯幾乎每一個細節都能看出工匠的手工極限。因為生產條件太高、可製作的工匠極少，讓白房子的流通量遠低於一般訂製款，也讓它成為真正的准金融商品。
這次拍出1千五百萬級別的天價，其實反映了市場對它的共識：稀有、難做、辨識度高，加上近來「部分版本可能停產」的討論升溫，讓它的拍前預期就已經很高，而實際結果更是直接突破天花板！從喜馬拉雅到小房子，整場拍賣都在強調同一件事—頂級愛馬仕的價值早已不在精品市場裡，而是在真正的收藏體系。
這次香港秋拍的結果也讓人開始好奇：如果今年白房子能拍到1千5百萬，那下一季、或2026年的行情還會往哪走？當工藝、稀缺性、文化符號與流通稀少同時存在時，一只包自然能站上收藏市場的頂端，甚至成為跨年度的資產級標的。
