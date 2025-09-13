Hermès入門款「絲巾」成爆款！低至$2,000入手，官方教6個多功能穿搭法

想躋身「愛馬仕一族」，未必動輒要豪擲萬金買柏金包！其實只需一條品牌經典絲巾（最低入手價約港幣$2,000），即能解鎖法式優雅穿搭之門。最近Hermès官方親自示範6大絲巾穿搭法，讓人驚呼：「原來一條絲巾可以這樣用！」

Screencap from Hermès

Hermès絲巾穿搭法 1｜經典頸部點綴

Hermès Twilly HKD 2,000

最經典的穿搭法莫過於作為頸部裝飾。官方影片示範了多種繫法，包括俐落的領巾結與隨性的水手結，輕鬆為基本服裝注入亮點。

Hermès scarf 90 HKD 5,200

Hermès絲巾穿搭法 2｜優雅頭部飾品

Hermès Twilly HKD 2,000

將絲巾直接作頭巾使用，亦可摺成頭髮帶或直接繫於馬尾上，即能瞬間提升髮型的精緻度，尤其適合清爽俐落的夏日造型，增添浪漫氣息。

Hermès scarf 90 HKD 5,200

Hermès絲巾穿搭法 3｜專屬絲巾包

Hermès scarf 90 HKD 5,200

除了將絲巾纏繞於手提包的手柄上這個最具識別度的用法之外，更可將絲巾打結成「絲巾包」，打造俏皮又優雅的專屬個人風格。

Hermès絲巾穿搭法 4｜時尚腰帶

Hermès Twilly HKD 2,000

將絲巾作為腰帶使用，既能清晰勾勒腰線，鮮明的圖紋及配色又能成為整體造型的視覺焦點，讓簡約的褲裝或連身裙煥然一新。

Photo from Hermès

Hermès絲巾穿搭法 5｜隨身飾物

Hermès Twilly HKD 2,000

將絲巾緊密摺疊後繫於手腕上，即能成為獨一無二的柔軟配飾，低調體現品味細節。

Hermès絲巾穿搭法 6｜層次感掛頸背心

Hermès scarf 90 HKD 5,200

將大方巾對角摺疊後，從胸前繞至頸後繫緊，即可化身為一件獨特的掛頸式背心，亦可選擇內搭襯衫或素色T恤，增加層次感。

「絲巾腰帶」潮流全球爆紅！鄺玲玲、V、名模Alexa Chung等示範一秒顯貴氣造型，「奶奶風頭巾」先讓位

