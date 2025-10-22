不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
愛．憾事／迷宮裡的魔術師／藤本樹17-26 PART.2／加沙有個荷里活／震耳欲聾︳電影LOL 今期睇咩戲
愛．憾事
十七歲的卡娜（麥根娜姬絲 飾）過著看似完美的生活——她有疼愛她的爸爸基斯（史葛伊士活 飾）、性格爽朗的阿姨珍妮（維拉費哲蘿 飾），以及雖然嚴厲但關心她的媽媽莫瑾（艾莉遜威廉絲 飾）。 在她即將迎來生日之際，人生似乎充滿希望：她開始與暗戀已久的男孩米拿（瑪森泰晤士 飾）約會，而珍妮阿姨也準備與中學舊愛祖納（戴夫法蘭高 飾）結婚。 然而，一場突如其來的交通意外奪走了基斯與珍妮的性命。 這場悲劇不僅令整個家庭支離破碎，更揭開了埋藏多年的秘密——一段關於背叛與錯愛的真相。 莫瑾選擇隱瞞真相、並極力阻止女兒與米拿來往，使母女之間本已緊張的關係徹底決裂。 卡娜陷入迷惘與悲傷，她努力理解母親的冷漠與堅持；而莫瑾則在失去丈夫與妹妹後，被迫面對自己年輕時的錯誤與遺憾。 兩人之間的矛盾，逐漸轉化為重新理解「愛」與「原諒」的契機。 在祖納與米拿的陪伴下，母女倆終於學會放下過去，接受傷痛，並再次相信愛的力量。 故事以溫柔筆觸描繪母女間的複雜情感——愛、責任、錯誤與救贖，呈現出人性中最真實也最動人的一面。
迷宮裡的魔術師
武史（福山雅治）憑藉著高超的魔術技巧、靈巧的手法，以及堪比心理學家的敏銳洞察力和巧妙的誘導式詢問，與侄女真世攜手（有村架純），挑戰這起涉及至親之人的殺人案件之謎。 神尾真世（有村架純）原本計劃兩個月後結婚，但聽到父親神尾英一突然去世的消息後回到家鄉。自從新冠狀疫情以來，小鎮失去了活力，就在這時，發生了一起殺人事件… 被眾多學生敬仰的老師英一為何被殺？想知道真相的真世面前出現叔叔神尾武史（福山雅治），曾是名魔術師，名揚拉斯維加斯。憑藉出色的魔術以及心靈學家般熟練的人類觀察和引導提問，武史和他的侄女真世一起揭開謀殺案的神秘真相。
藤本樹17-26 PART.2
以《炎拳》、《鏈鋸人》和《Look Back -驀然回首-》響乎盛名的鬼才漫畫家藤本樹，於其17至26歲期間所創作的八部短篇作品生動地描繪了青春愛戀、混亂、瘋狂，以及人際之間的情感糾葛，如今這些作品全部動畫化！ PART.2聚焦於《22-26》系列，包括以海中鋼琴譜寫少年與人魚浪漫戀曲的《人魚狂想曲》、探討性別框架與自我認同的《一覺醒來變成了女孩子的病》、講述宿命兄妹重生的殞地悲歌《預言的那由多》以及描繪姐妹間嫉妒與成長的《妹妹的姊姊》。短篇集由六家動畫工作室聯手七位導演精心打造，以各自獨特的視覺風格，重新詮釋藤本樹天馬行空、絢麗多姿的創作世界！
加沙有個荷里活
2007年加沙，青澀大學生遇上風趣的士佬，兩兄弟自此攜手做生意——偽造醫生紙走遍城中藥房購買處方藥，再在自家鷹嘴豆餅店售賣加料彼得包。城市動盪、好景不常，腐敗警察從中作梗，想要收編線人或剷除異己。兄弟被迫分道揚鑣，小弟失意潦倒但竟獲邀試鏡，主演加沙史上第一套動作電影，更因此重遇難以忘懷的故人……當日常比虛構更荒謬，電影還能訴說什麼？土生土長的加沙雙胞胎自學電影，以黑色幽默呈現國際新聞與紀錄片以外，來自加沙的真實聲音和生活面貌。
震耳欲聾
李淇（檀健次 飾）因出身於聾人家庭，被捲入一場聾人反詐案中。當他利用案件名利雙收之時，卻未曾想詐騙案遠比想像的複雜。這一次，在慾望和良知的抉擇中，他會如何破局？
