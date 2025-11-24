小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
感冒湯水│10道必學防傷風感冒湯水食譜合集 中醫配方/民間食療雙管齊下(增強抵抗力)
俗語說，預防勝於治療，因此只要身體免疫力夠好，病菌自然遠離大家。Yahoo Food現為大家準備了多款預防感冒之湯水食譜，希望大家身體健康！即睇內文：
今年初，大S（徐熙媛）得了流感併發肺炎而在日本猝逝，消息震驚了所有人，也引發起大家對流感的擔憂。進入流感高峰期，不少人因而經常要看病食藥，出入室內環境時，一冷一熱，隨時攝親又再感冒。因此，預防感冒十分重要，Yahoo food為你整理了10道不同預防感冒湯水食譜，簡單易學。所謂預防勝於治療，增強自身抵抗力，不論外來環境轉變或細菌橫行都不用再害怕了。
1.防感冒湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫湯水食譜防傷風感冒│按此觀看完整食譜
2.魚腥草蘋果水食譜│防感冒超簡便潤喉水 不用加糖也酸甜出味│按此觀看完整食譜
3.感冒湯水│三大偏方改善感冒傷風？中醫湯水推介/保健穴道強健體魄│按此觀看完整食譜
4.蒜頭蜆湯食譜｜蒜頭蜆湯預防感冒！想好飲秘訣是蒸蜆至開口吐沙再煮│按此觀看完整食譜
5.防感冒湯水食譜│桔餅止咳湯！健脾止咳防感冒、呼吸系統疾病│按此觀看完整食譜
6.湯水食譜│台式蒜頭雞湯 冬日香噴噴又暖身湯水│按此觀看完整食譜
7.湯水食譜｜春天吃葱增免疫力 三葱雞肉湯│按此觀看完整食譜
8.魷魚食譜│魷魚炒韭菜 春天多吃韭菜預防感冒│按此觀看完整食譜
9.【防感冒飲品】預防感冒紅菜頭汁 維他命C助增強免疫力│按此觀看完整食譜
10.日本感冒久咳良方「洋蔥湯」 加入3食材補充體力、又增強免疫力│按此觀看完整食譜
