天氣忽冷忽熱好易感冒，中醫教要強肺！5式強肺經絡操，超簡單在家10分鐘可以完成｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
即使已踏入秋季，天氣還是忽冷忽熱。如果進出冷氣地方，更會容易因為溫差而感冒，我們如何改善呼吸道和強化肺部呢？由註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹一系列在家都可以做到的簡單動作，幫助大家增強肺部功能。
肺經運行的位置，從胸腔上面的位置，一直沿著上臂內外側的位置，到尺澤穴的位置，一直到前臂內外側的位置，再到大拇指的位置。做經絡操動作之前，可以自拍打腋下，這位置會有很多經絡走經過，肺經也會經過。
楊醫師會有5式強肺經絡操教大家，都是可以在家裡做到的簡單動作，動作可以從影片01:48開始參考，期間透過拍打和活動肩關節和手肘關節，以達至強化上半身經絡的氣血循環，增強肺功能。做動作時，保持呼吸均勻和自然，才達到預期強肺功效。
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
