感動故事｜Tyson Yoshi親自為7歲抗癌鬥士打氣！送上演唱會門票作鼓勵，相約康復後再見面

感動故事｜ Tyson Yoshi 親自為7歲抗癌鬥士打氣！送上演唱會門票作鼓勵，相約康復後再見面

感動故事｜「我想見Tyson Yoshi。」身患四期神經母細胞瘤的喬喬，在接受電療前說出了自己的心願。在「願望成真基金」協助下，喬喬真的成功與Tyson Yoshi見面，為她的抗癌精神注入了一支強心針！

編輯：YK@Medical Inspire｜圖片來源：願望成真基金

喬喬今年7歲，本應好好享受無拘無束的童年生活，卻因患癌而需要不斷出入醫院接受治療。她自4歲起被發現患上第四期神經母細胞瘤，3年來經歷了3次復發，但也無阻她竭力抗癌、咬緊牙關活下去的毅力。在抗癌路上，歌手Tyson Yoshi的音樂成為了她的動力來源，在一次又一次的療程之中支持她，鼓勵她。

然而喬喬病情反覆，近日又要準備開展新一輪電療療程，希望能壓制癌細胞擴散。有見及此，「願望成真基金」便主動聯絡Tyson Yoshi，希望他能幫忙實現喬喬的願望。Tyson Yoshi也沒有「托手踭」，在百忙之中抽空和喬喬見面，與她到室內遊樂場玩耍，親自將演唱會門票交到她手上，更相約她康復後再見面。

讓我們一起為喬喬打氣，祝她早日康復，能帶着健康的身軀觀賞偶像表演！

神經母細胞瘤為兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散。大約一半的患者是在兩歲前發病的。

由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者呈現的症狀因人而異。一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等。少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。