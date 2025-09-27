感嘆職場水深 阿Ken導《星期一》入圍金鐘

▲阿Ken首度執導《X！又是星期一》入圍金鐘最佳導演獎，他笑稱「入圍就很開心，已是幸運」，談及劇中金句「辦公室水比泳池深」深有同感，並分享對抗職場倦怠的方法，同時也憑《同學來了》入圍主持獎，雙喜臨門。（圖／翻攝自阿Ken臉書）

[NOWnews今日新聞] 阿Ken（林暐恆）首度挑戰戲劇執導，作品《X！又是星期一》意外脫穎而出，入圍第60屆金鐘獎最佳導演獎，他近期在受訪時直言心情激動，直言「辦公室水比游泳池還深」，強調對評審與製作單位鏡文學心懷感恩，阿Ken坦言喜劇從概念發想到完整落實是極具挑戰的過程，能夠登上大銀幕並獲得肯定，已經是最難得的收穫。

▲阿Ken首度入圍金鐘最佳導演獎，同組競爭十分激烈。（圖／翻攝自阿Ken臉書）

入圍勁敵強大 職場金句引共鳴

阿Ken今年同獎項競爭激烈，包括《影后》嚴藝文、《童話故事下集》李念修、《化外之醫》廖士涵與詹淳皓等名導皆在名單之中。根據《鏡報》報導，面對強敵阿Ken笑說：「入圍就很開心，順其自然！」並半開玩笑盼望能：「順到我這裡來。」他強調評審的決定背後一定有理由，無論結果如何，都已經對他意義非凡。

劇中角色面臨種種職場難題，其中「辦公室水比游泳池還深」一語，更讓阿Ken深感共鳴，他直言職場如同深水區，每個人若想走得更遠，就必須具備更強的能力與韌性。此外，阿Ken也分享擺脫職業倦怠的方法，建議跳脫日常，做一些平常不會做的事，並重新檢視初心，才能找回熱情與方向。

▲阿Ken受訪時嘴上說得輕鬆，同時也渴望獲得金鐘獎肯定。（圖／翻攝自阿Ken臉書）

主演魅力與主持成就 阿Ken雙重入圍金鐘

在選角方面，阿Ken高度讚賞范少勳的表現，認為他成功詮釋了「讓人又愛又恨」的角色特質，觀眾雖然對角色有意見，卻無法真正討厭他，正是演員魅力的體現。同時，阿Ken也憑藉《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎，他認為主持人的關鍵在於觀眾緣，真實的舉手投足會直接反映給觀眾。相比之下，導演的成就感則來自作品被更多人看見，他希望藉由入圍，讓更多人發現《X！又是星期一》的趣味與價值。

