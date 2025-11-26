感恩節

今日係🎊感恩節（Thanksgiving Day）🍂 ，呢個溫馨嘅節日提醒我哋要☺️感謝生命中所有美好嘅人同事，🙏學識珍惜同感恩！

我哋Squly & Friends 🐿️都好感恩有大家一直以嚟嘅支持同陪伴💕。今日等我哋一齊感恩生命中每一個美好嘅時刻✨，感謝家人朋友嘅陪伴，感謝大自然嘅恩賜，🙇‍♂️感謝每一個令我哋成長嘅經歷！希望大家都可以懷住感恩嘅心，珍惜身邊嘅人同事🥰！

感恩節快樂！ 🎉

快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！

➡️傳送門🚪: http://bit.ly/sqwasxmas

