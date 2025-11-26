小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
感恩節
今日係🎊感恩節（Thanksgiving Day）🍂 ，呢個溫馨嘅節日提醒我哋要☺️感謝生命中所有美好嘅人同事，🙏學識珍惜同感恩！
我哋Squly & Friends 🐿️都好感恩有大家一直以嚟嘅支持同陪伴💕。今日等我哋一齊感恩生命中每一個美好嘅時刻✨，感謝家人朋友嘅陪伴，感謝大自然嘅恩賜，🙇♂️感謝每一個令我哋成長嘅經歷！希望大家都可以懷住感恩嘅心，珍惜身邊嘅人同事🥰！
感恩節快樂！ 🎉
快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！
➡️傳送門🚪: http://bit.ly/sqwasxmas
#感恩節 #感恩節快樂 #Thanksgiving #ThanksgivingDay #Squly #SqulyAndFriends #史古利和朋友們 #感恩有你 #烤火雞 #火雞大餐 #南瓜派 #家人團聚 #感謝相伴 #珍惜當下 #森林朋友 #友誼萬歲 #感恩之心 #分享愛 #溫馨時刻 #豐收季節 #節日祝福 #感謝大自然 #美好時光 #幸福滿滿 #傳統節日 #Xmas #聖誕節 #WhatsAppSticker #知足常樂 #心存感激
其他人也在看
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
白宮感恩節火雞赦免儀式 川普聚焦政治火藥味濃
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普將原本最溫馨的華府傳統，變成了一場充滿火藥味的政治秀，在今天的白宮感恩節火雞赦免儀式上，節慶氣氛被換成一連串政治算帳。但這場本該溫馨的活動很快轉變成政治脫口秀。法新社 ・ 7 小時前
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大火致晚上越燒越烈，釀最少12死。民建聯今天（26日）晚上7時許宣布，鑑於大埔大火的不幸事件，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知；另一邊廂，行政長者李家超在社交媒體稱已即時啟動緊急事故監察及支援中心，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
CORTIS韓國爆紅新男團來到香港參加MAMA頒獎禮！「不愛年下男」都會入坑，認識5位00後成員：「車銀優2.0」、隊長是港泰混血兒
MAMA頒獎禮會在11月28、29日在啟德體育園舉行。嘉賓名單相當頂盛，有GD、MIRROR，又有周潤發、楊紫瓊，其中韓國爆紅新男團CORTIS也會來到香港參加MAMA，令一眾「姐姐、媽媽粉」都相當期待！還未認識這隊韓國男團新人王嗎？他們是BTS師弟團，很多會說「不愛年下男」的女生，看到他們都會忍不住破例入坑，一起來見識他們的魅力吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
宏福苑五級火．不斷更新
【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:46】火警升至5級。【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999now.com 新聞 ・ 4 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 13 小時前
火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵
陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。姊妹淘 ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
豪門愛情17周年！55歲李嘉欣曬「夫妻居家合照」：紀念一下 簡單卻充滿恩愛
55歲香港女星李嘉欣23日在社群平台發文，分享與丈夫許晉亨的結婚17周年合照。畫面中，許晉亨一手抱著愛犬，一手摟著李嘉欣的肩膀，兩人神情自然、氣氛溫馨。姊妹淘 ・ 1 天前