低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
感情穩定也會越界？最容易「慣性偷吃」星座Top4！快看清劈腿成性的慣犯
文／星座專家沛倢
談戀愛就像經營一家兩人公司，最怕的不是財務危機，而是你的夥伴偷偷跑去開了分公司！有幾個星座因為他們獨特的性格特質，更容易在感情穩定後，開啟慣性越界的小劇場。
雙子座：「新鮮感成癮者」
「無聊」是他們愛情的頭號殺手。一旦關係進入平淡期，缺乏新的智性刺激或挑戰，他們就會本能地向外尋找新資訊、新話題和新的人來交流。對雙子男而言，這是一種智力遊戲的證明，對雙子女來說，則是避免大腦停滯的生存本能。
行為模式： 他們的偷吃通常是從「交個朋友」開始的。無論是社群媒體上的深夜密聊、工作上的過度親密，或是不經意的曖昧互動，他們總是在模糊界線。他們擅長將時間和精力分散給多個對象，並享受那種多線操作、遊刃有餘的優越感。由於他們口才極佳，即使被伴侶質問，他們也能輕易地用一套我們只是朋友的說辭來化解危機。這讓他們在慣性偷吃的路上越走越遠，因為他們覺得自己總能安然過關。
射手座：「人生探險家」
他們對世界的探索慾望永無止境，當愛情成為一責任」或束縛時，他們會產生強烈的逃離衝動。射手無法忍受生活失去火花或被既定規律綁住。當感情生活進入柴米油鹽的平淡，就會像野馬一樣渴望向外衝刺，去尋找更刺激、更熱情的人生體驗。
行為模式： 射手的偷吃行為往往帶有強烈的衝動性。很多時候是因為「氣氛對了」、「一時激情」或是「酒精催化」而越界。射手男可能會將一夜情或旅途豔遇視為一種探索邊界的行為。射手女則可能因為感受到被伴侶忽略、或是想證明自己的魅力而即時反彈。因容易與人打成一片，這也大大增加了他們遇到火花的機會。一旦被慣性驅使，射手會將偷吃視為一種定期調劑。
天秤座：「情感支柱收集者」
因極度害怕孤單、無法忍受被冷落或被忽略。天秤需要一個穩定、和諧的環境，一旦伴侶給予的愛或陪伴失衡，他們會本能地尋找替代的情感支柱來維持內心的平衡。
行為模式： 他們的高誘惑力和難以拒絕人的特質，讓他們身邊不缺曖昧對象。天秤女的偷吃通常是從模糊的界線開始，在對方的呵護與甜言蜜語中逐漸淪陷，以填補內心的空虛。他們不是壞只是太需要有人陪。這種模式一旦開始，就容易變成一種情感依賴的慣性。
天蠍座：「愛與慾望隱形反撲者」
愛與慾望的極端需求、對伴侶信任的破裂、將肉體交流視為壓力出口或報復手段。天蠍可以愛得專一，不過一旦失衡，他們的情緒反應也是最極端的。
行為模式： 天蠍座的慣性偷吃是最隱密、最難發現的。天蠍男常能做到性愛分離，將肉體出軌視為一種純粹的慾望滿足，而不影響他們對正宮的控制與情感。他們的反覆越界往往帶有強烈的目的性，可能是為了報復伴侶的某個行為，或是純粹無法控制自身的濃烈慾望。他們隱藏能力太強，一旦開始慣性偷吃，就會維持很長一段時間。
這些星座之所以容易慣性偷吃，也能看出他們內建的「人性弱點」被愛情中的空虛或挑戰被放大。
想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb
