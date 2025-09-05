感情不只是生理需求：如果他是真心愛你，絕對會為你做這3件事！

在成年人的感情裡，主動不一定代表喜歡，但不回應往往就是拒絕。那要怎麼判斷一個人是否真的愛你？其實很簡單：真正愛你的人，不會只把「生理需求」放在第一位。

一個小故事：

有位男生曾經認識一個條件很好的女生，外表和個性都很符合他的理想。有一次女生在搭電梯時不小心跌倒，他的第一反應卻不是心疼，而是覺得丟臉，甚至有點嫌棄。那一刻，他明白這不是愛。後來他遇到另一個女生，在一次玩鬧中對方同樣摔倒，他卻立刻衝上前去扶她，既心疼又責怪自己沒有保護好她。

真正愛你的人，尊重與心疼會成為他的本能。若他能做到以下這3件事，代表他真的很在乎你：

1.願意為你付出，不覺得麻煩

他會在能力範圍內給你最好的，捨得花時間、花心思，甚至把過去留給朋友的時間也願意分給你。你的需求在他眼中不是負擔，而是他珍惜的依靠。

2.理解並尊重你，不會勉強

真正愛你的人，會記得你的喜好與習慣，支持你的興趣，也尊重你的界線。他不會強迫你做不願意的事，因為他知道你是獨立的個體，而不是他的附屬品。

3.把你納入未來的計畫

當他真心愛你時，會主動談到未來，甚至開始做計畫。這不只是隨口一說，而是帶著誠意邀請你一起思考。他會把你的想法和需求放進考量裡，因為他期待未來有你同行。

真正把你放在心上的人，會在意你的情緒，也願意與你共度高低起伏。能與你同喜同悲、願意為你規劃未來的人，才值得你放心去愛。

延伸閱讀

這3星座最能「為愛折腰」！當他們願意低頭，代表愛你勝過自己

怎樣的男生適合結婚？不是看他多愛你，而是要注意有沒有「這5種特質」