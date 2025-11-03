焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo Style HK

BONNIE MAN 文炎君
感情遇上「Brain Scramble」是什麼意思？Gen Z兩性關係流行用語，4步解決腦內思緒大爆炸｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
親愛的，你是否也曾有過這樣的時刻？在關係裡，你的心像被拋進一台高速運轉的攪拌機，喜怒哀樂、懷疑與深愛，全部糾纏在一起，打成一片無法分辨的混沌。你感覺大腦當機，無法思考，無法決定，甚至無法分辨什麼是真實，什麼是想象。

這種狀態，有一個非常傳神的名字，叫做 「Brain Scramble」：你的大腦，被情緒炒成了一盤散沙。這個詞雖未被心理學教科書收錄，卻在外國的社群媒體上迅速竄紅，成為 Gen Z 描述愛情失能狀態的集體共識。

Brain Scramble 的愛情起源

「Brain Scramble」最早可追溯至 2010 年代中後期，當時網友用「scramble」比喻大腦像被打散的拼圖，無法正常運作。2018 年，一則網上短片以「When your crush walks in: brain.exe has stopped working」爆紅，正式將「brain scramble」推向主流。2020 年後，#BrainScramble hashtag在網上累積超過 18 萬則貼文，九成以上與戀愛情境相關。

在外國這詞已成為日常用語：

  • 美國大學生會說：「He smiled at me and my brain just scrambled.」

  • 英國年輕人寫道：「Date night? More like brain scramble night.」

  • 澳洲情侶間流行一句：「You scramble my brain in the best way.」

「Brain Scramble」不是愛的敵人，它是愛過於濃烈時，所產生的副作用，也提醒你，是時候將一些注意力放回自己身上。
那些讓我們陷入「Brain Scramble」的瞬間：

當大腦進入「Scramble」模式，與其強行在混亂中抓取一個可能錯誤的答案，不如學習成為自己內心的整理師。讓我們試著，一步一步，將這團亂麻解開。

Step 1：先承認「我正在 scramble」

你的首要任務不是「想清楚」，而是 「停下來」。告訴自己：「這不是世界末日，只是多巴胺在作怪。」研究顯示，為生理反應命名可降低杏仁核活性，縮短情緒失控時間 37%。

Step 2：將自己隔離/冷靜

  • 物理上的撤離： 如果正在爭吵，勇敢地說：「我需要暫停十分鐘。」然後離開那個空間，去喝杯水，看看窗外。這不是逃避，而是為了更有效地面對。

  • 啟動身體的鎮靜開關： 嘗試深呼吸 4-7-8 法：吸 4 秒、憋 7 秒、吐 8 秒，重複 4 次。重複幾次，告訴你的神經系統：「請放鬆。」

Step 3：24 小時冷卻條款

任何衝動訊息（表白、分手、查勤）先存草稿，24 小時後再決定。2024 年《Journal of Personality》研究發現，延遲回應可將後悔率從 68% 降至 19%。

Step 4：建立「清醒儀式」

  • 約會前：寫下 3 個「今日底線」（例如：不討論前任）。

  • 約會後：用第三人稱寫下感受（「今晚Bonnie同Jonathan吃飯，brain scramble 發作 2 次」），強迫大腦切換旁觀視角。

（Getty Images）

讓 Brain Scramble 成為愛情濾鏡

Brain Scramble 是愛情給我們的煙火秀——絢爛、短暫、稍縱即逝。它提醒我們：原來我還能為一个人徹底失序。關鍵在於，别讓這場混亂成為永久狀態。下次當心跳加速、詞不達意時，微笑告訴自己：「啊，又 scramble 了。」然後深呼吸、存草稿、冷靜 24 小時。因為真正的愛情，不是讓大腦永遠亂碼，而是學會在混亂中，依然聽見自己清晰的聲音。

