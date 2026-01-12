愷樂走出羅志祥風波陰霾 復出時間表曝光

【on.cc東網專訊】台灣女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）2020年捲入老闆羅志祥與女友周揚青之間的感情後，未幾即發文出道歉並人間蒸發4年。直到2024年，她才重返社交平台，自爆「生子當媽」喜訊。愷樂不時分享與兒子的溫馨相片，即傳出她有意復出幕前。日前，她就發文憶起以前看經典動畫《櫻桃小丸子》，都覺得小丸子的好朋友、小玉的爸爸很瘋狂，「沒想到～我現在就是女版的他！」粉絲笑問「是追着兒子一直拍拍拍嗎？每個媽媽都是這樣的」，愷樂開心表示，「對哈哈哈哈」，展現為人母的喜悅，其他網友也認同，「沒有拍到的時候真的會很想哭」、「要把握，長大真的不給拍，還會生氣」。

