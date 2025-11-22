張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
慈善團體連續27年收神秘捐款 累計近1800萬人民幣
【on.cc東網專訊】浙江省寧波市慈善總會周四（20日）收到110萬元（人民幣，下同，約121萬港元）捐款，捐款人署名「其其」。據知，自1999年起，該身份不明的捐款人每年都向總會捐款，今年已是第27年，累計金額高達1,796萬元（約1,980萬港元）。
根據捐款人意願，總會一直將善款用於助學、教育方向，並通過各類媒體公布每筆善款用途。據悉，善款受益對象不僅涵蓋寧波籍學生，也包括在當地就讀的外省籍學生，以及用於西部相對經濟薄弱地區與寧波對口協作地區的教育條件改善。多年來，善款助一批批家境困難的學生完成學業，走上工作崗位。
據指，每年11月中下旬至12月初，捐款都會如約而至。寄匯款憑證的掛號信每次都用不存在的地址，落款多是「順其自然」，也有「順順」、「順其」、「然然」等。總會工作人員稱，該捐款人第一次捐款時，曾留下一張字條，上面寫着：「好事不說，壞事不做，順其自然」。雖然受助人不清楚捐款人身份，但總會不時收到受助人對「順其自然」致謝。有受惠大學生工作後就把第一筆工資捐出來，以表達對「順其自然」的謝意。
