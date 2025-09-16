娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
慈善年曆暖心主題曝！林志玲化身性感美人魚
[NOWnews今日新聞] 50歲女星林志玲一直以來都熱衷做公益，近日她又推出最新慈善年曆，主題為：「眼中有星辰，心中有海洋」，拍攝背景也以海洋及星辰為主，林志玲在海洋版穿上藍色亮片長禮服，濕身入鏡，絕美容顏與在陽光下發亮的白皙皮膚，宛如童話故事中的美人魚。而這次年曆的雙封面主題，也包含林志玲對自己的期許，「不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的」。
林志玲在年曆中，除了有美照外，也藏了對自己的期許，「不論幾歲，都能擁有智慧，大智若愚，小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的。用正向的心態與良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可。當然，也希望歲月能給予最溫柔的饋贈」。
林志玲桌曆採雙封面設計 完美化身月光女神
桌上型年曆為雙封面設計，有星辰版及海洋版，星辰版林志玲展現閃耀自信，與充滿希望的眼神。只見林志玲穿著白色禮服，背景則是夢幻的星空，直接化身為月光女神，眼神堅定地看向鏡頭。林志玲也強調：「眼中有星辰，內心有海洋；持續在可愛的生命縫隙裡種花，並繼續打開一扇一扇的窗，讓陽光灑滿；做個可以照亮自己照亮別人的存在」。
對於「星辰版」，林志玲呈現閃耀自信與希望眼神，象徵著心中永不熄滅的勇氣與信念，引領我們不忘成為自己的光；「海洋版」則是歷經風浪後內心的平靜與富足，象徵內在的寧靜與智慧，以溫柔包容又柔韌堅定的姿態，選擇以愛擁抱世界。2026志玲姊姊慈善年曆將於2025年9月15日上午9點起，在momo購物網獨家預購。
林志玲持續做公益 受益人數近百萬
林志玲從2011年開始推出年曆，每次都以不同主題呈現滿滿正能量，深受大批粉絲喜愛。林志玲也將年曆所得全數捐出，不只支持教育及醫療等經費，還倡導社會議題，幫助災難及社會弱勢團體等項目。據悉，志玲姊姊基金會在2011年成立後，資助兒童早療及醫療資源，受惠兒童超過10萬人次；支持兒少學習的夢想，受益學童達數萬人次；對女性、長者及其他弱勢朋友的捐助與關懷亦累積近百萬人次。
50歲林志玲驚喜同框桂綸鎂！曬凍齡美貌大方認修圖：美肌功能好棒
AKIRA沒過生日早早睡覺「林志玲抱兒子突擊驚喜」！超閃禮物曝光
資料來源：志玲姊姊慈善基金會
