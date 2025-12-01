慈雲山慈愛苑有單位起火 逾百住戶疏散

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 20 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 20 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死有消防員殉職 災難遇害者辨認組連日搜索遺體 逾千市民到場獻花｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 4 天前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
馬鞍山單車男失平衡飛墮山坡 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】馬鞍山發生單車意外。今午(29日)12時09分，一名姓陳(54歲)男子，沿梅子林路落斜踩單車期間，突然失去平衡撞向路旁石壆後飛墮山坡，手腳受傷當場陷入昏迷，有途經人士發現代為報案。on.cc 東網 ・ 1 天前
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。宏福苑五級火災．不斷更新為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：中西區西營盤社區綜合大樓西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓灣仔摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號東區北角社區會堂北角渣華道123號南區華貴社區中心奇力灣華貴邨九龍城紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下觀塘觀塘社區中心觀塘翠屏道17號深水埗荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）黃大仙黃大仙社區中心黃大仙正德街104號油尖旺梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號離島香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區葵青荔景社區會堂葵涌荔景山路205號北區和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下西now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑燒43小時撲熄 警鐘失效將執法 火災增至128死 200人情況未明
在逾2000名消防及救護員不停搶救逾43小時後，大埔宏福苑奪命五級大火於周五（28日）早上10時18分大致救熄，死亡人數增至128名，仍有約200位失聯人士情況未明，當局將考慮採用DNA方法驗證；部分遺體已移送沙田富山殮房，家屬辦理認屍手續後，離去時難掩哀痛，有激動相擁落淚，也有低頭飲泣。消防處已檢查宏福苑8幢樓宇的火警鐘，發現不能有效操作，會對承辦商採取執法行動。信報財經新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 屋宇署：抽查48地盤 要求覆檢測試文件 7日內交報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 3 天前