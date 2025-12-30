慈雲山沙田坳道鐵皮屋起火 驚動多名街坊報警

【Now新聞台】今年除夕倒數改為在中環遮打道舉行音樂光影表演。文體旅局局長羅淑佩稱，參與光影匯的有不同商業大樓，加上終審法院等地標，相信即使不辦煙花匯演，仍能藉光影匯推廣香港。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「今次的光影匯是全新的，因為如果大家由12月10日開燈至今，每晚見到的都是聖誕快樂、聖誕歌等，倒數時我們全新做過一個新的光影匯。我們在倒數後會有3分鐘的全新音樂、全新編排及新的感覺。在這幾個大廈裡相信外媒一見到時展示出來是『香港沒搞錯，一定認到』。」#要聞

now.com 影音新聞 ・ 8 小時前