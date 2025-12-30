《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
慈雲山沙田坳道鐵皮屋起火 驚動多名街坊報警
沙田坳道鐵皮屋發生火警。
今日（30日）早上9時50分，沙田坳道400號對開一間鐵皮屋冒煙起火，驚動多名街坊報警。警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉撲救，迅速將火救熄，證實屋內無人，亦不近民居，期間毋須疏散，火警中無人受傷，起火原因有待調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/慈雲山沙田坳道鐵皮屋起火-驚動多名街坊報警/632055?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
宏福苑五級火｜涉偽造義載行車紀錄 5 的士司機涉企圖欺詐被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。有網上電召的士平台推「義載計劃」，免費接載往返指定醫院、臨時庇護中心乘客，參加計劃的的士司機可上載收據報銷支出。警方早前接獲電召的士平台公司報案，疑有的士司機偽造行車紀錄，企圖騙取車費開銷。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素 擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服 涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo
大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」Yahoo新聞 ・ 5 小時前
珍惜生命｜赤柱東頭懲教所懲教助理上吊 送院不治
今日（12月28日）下午約1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所發生懷疑自殺事件。一名男職員在所內上吊，被發現時已陷入昏迷。救護員接報到場後，立即使用自動心外壓機進行急救，並將事主送往東區醫院搶救。惟延至下午約3時15分，該名職員最終不治。 懲教署︰會向家屬提供協助 懲教署回覆指，事主為任職東頭懲教所的一am730 ・ 1 天前
疑因吸煙問題打鬥 64歲男不治八旬翁被捕
兩名男子昨早在旺角打鬥，其間64歲男子倒地昏迷，送醫院經搶救後證實死亡。警方拘捕一80歲男子，涉嫌在公眾地方打鬥，正被扣留調查。案件交由旺角警區重案組跟進。 事發於昨早約11時，2名男子在麥花臣遊樂場疑因吸煙問題起爭執，起初口角，繼而動武，二人互有推撞，混亂間64歲男子倒地昏迷，嘴及鼻受傷，送往廣華醫院搶救後證實am730 ・ 13 小時前
網上求職騙案三周逾110宗總損失逾1,900萬元 31歲女「刷單員」被呃190萬元
警方「守網者」社交平台公布，過去三星期，警方共接獲超過110宗網上求職騙案，騙款金額超過1,900萬港元。AASTOCKS ・ 1 天前
男子旺角疑與人打鬥後昏迷不治 警方拘一男
【Now新聞台】一名64歲男子懷疑在旺角與人打鬥後昏迷，送院後不治，警方拘捕一名80歲男子。 事發於旺角麥花臣球場。警方上午約11時接報，64歲男子倒地昏迷，送到廣華醫院後證實不治，警方之後拘捕一名80歲男子。據了解，兩人疑因吸煙問題爭執，之後打鬥時死者倒地，案件交由旺角警區重案組調查。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
薄扶林無人機墮下 老婦遭擊中頭部送院
薄扶林發生無人機高空墮下事故。 今日（29日）早上8時04分，薄扶林域多利道550號碧瑤灣一間超市對開，一名老婦報稱遭一架無人機墮下時擊中頭部，流血受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車清醒送往瑪麗醫院治理。警方正在調查事件。am730 ・ 1 天前
涉稱教健身呃病假 男警欺詐罪成判囚6個月 申保釋候上訴被拒
【on.cc東網專訊】一名男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，以騙取54日病假。該男警被控一項欺詐罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院裁決，陳慧敏裁判官直斥被告因2019年社會運動不想上前線而訛稱職業為健身教練，削弱公眾對警隊的信心，也損害警隊對他的信任on.cc 東網 ・ 5 小時前
日出康城業主前年裝修拆主力牆罪成罰18萬
【Now新聞台】日出康城一個單位的業主，前年裝修期間，涉嫌擅自拆除部分主力牆，罪名成立罰款18萬 。 被告辜晉豪到觀塘裁判法院應訊。他涉嫌在2022年10月至2023年5月期間，授權進行拆除單位部分結構牆的工程，遭屋宇署票控。裁判官劉淑嫻指，被告以單位業主身份簽署批准工程，推斷工程必然出自被告指示，他亦必然知道工程包括拆卸牆身，認為被告並非疏忽，故意漠視查證牆身是否為結構牆，以避免工程被拒進行，因此裁定他兩項罪名成立，罰款18萬元。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
男子當街斬人落網 警證實釀成1死3傷
【on.cc東網專訊】四川省攀枝花市公安局仁和分局上周六（27日）通報，當地上周四（25日）發生一宗刑事案件，造成1死3傷，已抓獲疑犯歸案，依法刑事拘留，正偵辦案件之中。此前，網傳當地發生街頭斬人事件，一名男子隨機施襲造成多人傷亡。on.cc 東網 ・ 1 天前
羅淑佩相信不辦煙花匯演 仍能藉光影匯推廣香港
【Now新聞台】今年除夕倒數改為在中環遮打道舉行音樂光影表演。文體旅局局長羅淑佩稱，參與光影匯的有不同商業大樓，加上終審法院等地標，相信即使不辦煙花匯演，仍能藉光影匯推廣香港。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「今次的光影匯是全新的，因為如果大家由12月10日開燈至今，每晚見到的都是聖誕快樂、聖誕歌等，倒數時我們全新做過一個新的光影匯。我們在倒數後會有3分鐘的全新音樂、全新編排及新的感覺。在這幾個大廈裡相信外媒一見到時展示出來是『香港沒搞錯，一定認到』。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
年度案件回顧社運篇 2025法生了哪些事？
2025 年，是反修例運動六年。《法庭線》持續追蹤案件進度，整理及分析超過 2,000 宗街頭案件，以數據回顧這場至今規模最大、歷時最長的社運。大部分案件審結之際，出獄被告的近況亦是焦點之一。記者訪問數名獲釋被告，了解他們如何適應現狀，在不安中展開新生活，包括一對夫婦與初生兒子分離、團聚的故事。法庭線 ・ 1 天前
羅淑佩：聖誕節期間單日旅客人數破紀錄
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，本月25至27日聖誕節期間單日旅客人數破紀錄，介乎4.8萬人次至接近5.1萬人次之間。AASTOCKS ・ 7 小時前
深水埗男女逃避截查跳車逃走 警一度拔槍制服在車內檢依托咪酯
【Now新聞台】警方深水埗截查可疑車遇反抗，警員拔槍制服一男一女，檢獲懷疑依托咪酯。 涉嫌狂亂駕駛及藏毒的男司機及女乘客黑布蒙頭，鎖上手銬押到私家車調查，涉案私家車及警車輕微損毀。下午4時許，西九龍衝鋒隊巡邏經過通州街玉器市場對出發現可疑車輛，於是上前截查。男司機突然開車逃走，左車頭先撞到警車車尾，再後退撞毀路邊圍欄，車上兩名男女跳車逃走。警員一度拔槍嘗試制止，女乘客當場被制服，男司機走入附近公園，最後被警員截獲拘捕，並在車內檢獲懷疑依托咪酯。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
尖沙咀男子企圖跳海輕生 救援人員勸服送院檢查
【on.cc東網專訊】尖沙咀有人企圖跳海。今日(29日)早上11時54分，麼地道66號對開海旁一名男子報案，稱自己危坐海旁石壆上企圖跳海輕生。救援人員接報到場走近事主身旁展開游說，消防輪在對開海面戒備。最終男子被勸服返回安全位置，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 1 天前
上水客貨車男司機疑駕駛時暈倒 猛撼水馬昏迷送院
上水發生車禍。 今日（29日）早上8時40分，一輛輕型貨車於上水寶運路33號近石湖墟污水處理廠對開位置「自炒」撞向水馬，男司機陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將男司機送往沙田威爾斯親王醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，男司機駕駛期間疑突暈倒，輕貨在無人駕駛下撞向一工地水馬始停下。am730 ・ 1 天前
啟德體育園工人布置舞台 意外被鋸割傷腳清醒送院
啟德體育園發生工業意外。一名58歲陳姓男工人，今日下午5時許在主場館布置舞台期間，意外被一把鋸割傷腿部流血，在場職員見狀報警求助。 救援人員接報到場，把腳部受傷的男工送往伊利沙伯醫院治理，他送院時清醒。警方調查後，將案件列作工業意外—有人意外受傷。am730 ・ 1 天前
墨西哥南部列車脫軌墮山谷 最少13死98傷
墨西哥南部發生列車脫軌事故，最少13人死亡，98人受傷。當局正調查事故原因。事發在當地周日(28日)上午，一列載有250人的列車，在駛至南部瓦哈卡州一座橋樑時脫軌，並墜入約7米深的山谷。 墨西哥總統辛鮑姆指示軍方和內政部官員，趕赴現場協調救援行動。軍方出動360人、20輛車輛及多架救護機參與搜救。 (ST)infocast ・ 1 天前
蘇利南男子持刀行凶9死
（法新社蘇利南巴拉馬利波28日電） 南美大陸東北部國家蘇利南警方今天表示，一名男子夜間在首都巴拉馬利波持刀殺害9人，其中包括5名兒童。警方表示，凶嫌於昨天深夜至今天清晨在巴拉馬利波（Paramaribo）襲擊，導致4名成人、5名兒童死亡。法新社 ・ 1 天前
厄瓜多海灘槍擊案釀6死3傷 疑毒梟集團爭鬥
（法新社基多28日電） 警方表示，厄瓜多西南部一處海灘木棧道今天發生槍擊案，多名槍手闖入開槍，導致6人喪生，包括一名兩歲女童。警方在聲明中指出，槍手在逃去向不明，初步調查顯示，攻擊動機可能是犯罪集團的內部爭鬥。法新社 ・ 1 天前